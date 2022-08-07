Миколог: срезать грибы ножом не обязательно, их можно просто выкрутить из почвы

Так как грибы размножаются спорами и не имеют корней, их не обязательно срезать. Грибы можно также просто выкуртить из земли, однако делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить верхний слой почвы, пояснила в интервью LSM.lv руководительница Отдела ботаники Латвийского национального музея природы, миколог Инита Даниэле.

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Такой сбор грибов может помочь различить их, поскольку часто характеристики конкретного гриба можно увидеть именно на части ножки, и это лучший способ убедиться, что гриб не ядовит, указала Даниэле. В свою очередь, опытные грибники чаще всего предпочитают срезать грибы, а не выкручивать, поскольку у срезанного гриба будет меньше прилипших частиц почвы.

Грибник должен сам понять, какой способ для него более удобен, ведь ни одно из действий не наносит грибу вреда, заявила миколог.

Обычно люди собирают грибы в период от летнего солнцестояния до начала осени, но грибы можно найти везде и всегда, и зимой тоже. Даже во время оттепели можно найти много разных грибов, но съедобными они не будут.

Учитывая этот аспект, для употребления в пищу следует принимать только те грибы, в безопасности которых вы уверены. По словам миколога, если есть хоть малейшая тень сомнения, гриб лучше оставить в лесу и не рисковать. Даниэле также подчеркнула, что сначала лучше ходить по грибы в исследовательских целях.

"Только после того, как научитесь распознавать грибы, вы можете начать собирать их для употребления в пищу", — отметила она.

"Главная польза грибов заключается в их разнообразном использовании. В грибах нет ничего, без чего человек не может жить, они не содержат незаменимых питательных веществ. Однако грибы очень вкусные и не содержат много калорий. Если дополнить их какими-то другими ингредиентами, например, обжарить их на сливочном масле, тогда, конечно, эти калории увеличиваются, но сам гриб достаточно диетический", — рассказала Даниэле.

Сейчас в мире тенденция идет на снижение калорийности пищи, а грибы — отличный ингредиент, в котором много клетчатки, а также немного витаминов, подчеркнула миколог.