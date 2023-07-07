Микробиологическое загрязнение: расширен список пляжей, где не рекомендуется купаться

Из-за микробиологического загрязнения Инспекция здравоохранения не рекомендует купаться на пляже на острове Паста в Елгаве и на Колке в Талсинском крае, сообщила агентству LETA представитель инспекции Ивета Балоде.

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Микробиологические показатели воды на этих пляжах превышают допустимую норму, но загрязнение не настолько велико, чтобы запрещать купание.

Запрет на купание, установленный вчера, 6 июля, действует на пяти официальных пляжах - в Дубулты, Асари, Каугури, в Айнажи Лимбажского края и на озере Шуню в Даугавпилсе.

С другой стороны, купаться не рекомендуется на девяти официальных пляжах - в Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Пумпури, Меллужи и в Салацгриве Лимбажского края, а также в Колке и на острове Паста.

На пляжах, где купаться запрещено, повторно взяты пробы воды. Результат анализа будет известен 11 июля. До тех пор запрет остается в силе.