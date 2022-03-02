Миллиардер Петр Авен лишен Ордена трех звезд
Foto: AFI

На внеочередном заседании Орденского капитула было принято решение о лишении гражданина Латвии и председателя совета директоров банковской группы "Альфа-Банк" Петра Авена высшей награды ЛР — Ордена трех звезд.

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Канцлер Капитула Сармите Элерте заявила: "Орден трех звезд — самая высокая государственная награда — вручается за особые заслуги на благо Латвии. Национальные интересы Латвии — мир и безопасность. Война России против Украины — это нарушение международного права, преступление против украинского народа.

Петр Авен не дистанцировался от войны, развязанной режимом Путина. Это означает поддержку российской агрессии и это несовместимо с высшей государственной наградой Латвии и статусом награжденного лица, и это не может быть компенсировано прежними заслугами человека".

Миллиардер, председатель совета директоров банковской группы "Альфа-Банк" Петр Авен был награжден орденом Трех звезд в апреле 2012 года.

В 2008 году Петр и Елена Авены учредили Благотворительный фонд "Поколение". Главные цели деятельности фонда — поддержка здоровья детей, проектов культурного обмена между Россией и Латвией, предоставление стипендий и грантов в научной сфере. При поддержке фонда восстанавливается одна из самых красивых лютеранских церквей в Латвии — Яунпиебалгская церковь Св. Фомы, была подарена диагностическая аппаратура Детской клинической университетской больнице, фонд подарил новый концертный рояль Steinway&Sons маэстро Раймонду Паулсу.

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