Миллион доз, реабилитация AstraZeneca, вертолетные пособия по 200 евро. Главное о Covid-19 на 4 марта
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Пенсионерам и людям с инвалидностью выплатят одноразовое пособие в 200 евро. Латвия закупит еще 1,1 млн доз вакцин от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech. Европейское агентство лекарств начало ускоренную проверку российской вакцины "Спутник V". Есть ли противопоказания по вакцинации, какие побочные явления могут возникнуть — объясняют чиновники Минздрава. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 3 марта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлены 646 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек. Один умерший был в возрасте от 40 до 49 лет, двое в возрастной группе 60 — 69 лет, шестеро скончавшихся были в группе 70 — 79 лет, а трое — в возрасте от 80 до 89 лет. Всего в среду проведены 15 156 анализов на Covid-19. Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 88 668 человек.

Правительство Латвии закупит еще 1,1 млн доз вакцин от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech. Предполагается, что вакцина будет поставлена в течение 2021 года. Премьер отметил, что с апреля по июнь 2021 года Латвия должна получить 2 млн доз вакцин от разных производителей. Этого достаточно для вакцинации миллиона жителей страны. Медучреждения должны быть готовы начать массовую вакцинацию с 1 апреля.

Правительство одобрило выплату одноразового пособия в 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью. Пособие получат все, кто с 1 марта 2020 года и до конца чрезвычайной ситуации имел право на латвийскую пенсию, пособие по инвалидности или пособие по утрате кормильца. На выплату пособий потребуются 112,5 млн евро. Получателям они будут перечислены до конца апреля.

В апреле Латвия начнет получать большие объемы вакцин от Covid-19, и Министерство здравоохранения рассматривает возможность развернуть центры массовой вакцинации — по той же схеме, что уже применяется в Израиле и Великобритании. Решение должно быть принято 9 марта.

Минздраву выделят 23,491 млн евро из средств на непредвиденные обстоятельства. Из этой суммы 21,735 млн пойдут на компенсацию выплат пособий за период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года, еще 1,755 млн евро — для создания накоплений на отпуск. Компенсации медиками и другим сотрудникам выплачиваются за работу в условиях повышенного риска и нагрузки.

Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) начало ускоренную проверку российской вакцины "Спутник V". ЕАЛ изучит результаты исследований по мере их поступления и оценит вакцину согласно европейским стандартам эффективности, безопасности и качества. Агентство не может пока сказать, сколько времени займет оценка.

Нет времени, покупаем "Спутник". Часть стран Евросоюза уже закупила или планирует закупить вакцины от Covid-19 самостоятельно, без посредничества Еврокомиссии. Дания, Австрия, Польша, Словакия и Чехия присоединились к Венгрии, отступившей от единой стратегии ЕС по закупке вакцин и начавшей поиск доз за пределами европейских стран. ЕК попросила понимания, но не предложила никаких скорых решений, лишь настояла на своей уверенности в нынешнем подходе.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний исключил Латвию из темно-красной зоны на карте предупреждений о поездках, где обозначены европейские страны с самым высоким уровнем заболеваемости Соvid-19. В темно-красной зоне, где расположены страны с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью более 500 случаев на 100 000 населения, Латвия находилась с конца января.

Немецкая комиссия по вакцинам рекомендовала применять вакцину AstraZeneca в том числе и к пациентам старше 65 лет. Ранее немецкие госструктуры утверждали, что для того, чтобы разрешить вакцинацию пожилых пациентов вакциной AstraZeneca, у них не хватает данных.

История дня. Ответственные за здоровье жителей Латвии чиновники и специалисты отвечают на вопросы читателей Delfi про прививку от Covid-19. Здесь можно ознакомиться со второй частью ответов на темы, связанные с процессом вакцинации — есть ли противопоказания, какие побочные явления, будут ли потом дети, дадут ли паспорта вакцинации и облегчит ли прививка жизнь среди людей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Словакия Коронавирус Австрия Дания Евросоюз Латвия Польша Чехия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Новые проекты

Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€