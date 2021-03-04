Миллион доз, реабилитация AstraZeneca, вертолетные пособия по 200 евро. Главное о Covid-19 на 4 марта

Пенсионерам и людям с инвалидностью выплатят одноразовое пособие в 200 евро. Латвия закупит еще 1,1 млн доз вакцин от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech. Европейское агентство лекарств начало ускоренную проверку российской вакцины "Спутник V". Есть ли противопоказания по вакцинации, какие побочные явления могут возникнуть — объясняют чиновники Минздрава. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 3 марта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлены 646 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек. Один умерший был в возрасте от 40 до 49 лет, двое в возрастной группе 60 — 69 лет, шестеро скончавшихся были в группе 70 — 79 лет, а трое — в возрасте от 80 до 89 лет. Всего в среду проведены 15 156 анализов на Covid-19. Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 88 668 человек.

Правительство Латвии закупит еще 1,1 млн доз вакцин от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech. Предполагается, что вакцина будет поставлена в течение 2021 года. Премьер отметил, что с апреля по июнь 2021 года Латвия должна получить 2 млн доз вакцин от разных производителей. Этого достаточно для вакцинации миллиона жителей страны. Медучреждения должны быть готовы начать массовую вакцинацию с 1 апреля.

Правительство одобрило выплату одноразового пособия в 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью. Пособие получат все, кто с 1 марта 2020 года и до конца чрезвычайной ситуации имел право на латвийскую пенсию, пособие по инвалидности или пособие по утрате кормильца. На выплату пособий потребуются 112,5 млн евро. Получателям они будут перечислены до конца апреля.

В апреле Латвия начнет получать большие объемы вакцин от Covid-19, и Министерство здравоохранения рассматривает возможность развернуть центры массовой вакцинации — по той же схеме, что уже применяется в Израиле и Великобритании. Решение должно быть принято 9 марта.

Минздраву выделят 23,491 млн евро из средств на непредвиденные обстоятельства. Из этой суммы 21,735 млн пойдут на компенсацию выплат пособий за период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года, еще 1,755 млн евро — для создания накоплений на отпуск. Компенсации медиками и другим сотрудникам выплачиваются за работу в условиях повышенного риска и нагрузки.

Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) начало ускоренную проверку российской вакцины "Спутник V". ЕАЛ изучит результаты исследований по мере их поступления и оценит вакцину согласно европейским стандартам эффективности, безопасности и качества. Агентство не может пока сказать, сколько времени займет оценка.

Нет времени, покупаем "Спутник". Часть стран Евросоюза уже закупила или планирует закупить вакцины от Covid-19 самостоятельно, без посредничества Еврокомиссии. Дания, Австрия, Польша, Словакия и Чехия присоединились к Венгрии, отступившей от единой стратегии ЕС по закупке вакцин и начавшей поиск доз за пределами европейских стран. ЕК попросила понимания, но не предложила никаких скорых решений, лишь настояла на своей уверенности в нынешнем подходе.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний исключил Латвию из темно-красной зоны на карте предупреждений о поездках, где обозначены европейские страны с самым высоким уровнем заболеваемости Соvid-19. В темно-красной зоне, где расположены страны с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью более 500 случаев на 100 000 населения, Латвия находилась с конца января.

Немецкая комиссия по вакцинам рекомендовала применять вакцину AstraZeneca в том числе и к пациентам старше 65 лет. Ранее немецкие госструктуры утверждали, что для того, чтобы разрешить вакцинацию пожилых пациентов вакциной AstraZeneca, у них не хватает данных.

История дня. Ответственные за здоровье жителей Латвии чиновники и специалисты отвечают на вопросы читателей Delfi про прививку от Covid-19. Здесь можно ознакомиться со второй частью ответов на темы, связанные с процессом вакцинации — есть ли противопоказания, какие побочные явления, будут ли потом дети, дадут ли паспорта вакцинации и облегчит ли прививка жизнь среди людей.