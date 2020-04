Миллион евро сингапурской фирме: Латвия закупает маски низкого качества, которые не годятся для медиков

Как выяснила редакция передачи DELFI TV ar Jāni Domburu, значительная часть закупленных на данный момент на нужды латвийских ведомств медицинских масок относятся к самой низкой категории качества. Начало процессу было положено во время дефицита масок и других защитных средств, однако закупка тех же масок продолжается и после того, как Латвия создала первичный запас.

В частности, Центр военных объектов и закупок (VAMOIC), вопреки тому, что в государственных планах и обнародованной на сайте Минобороны информации указывается о "доставке масок самой высокой категории", первую закупку незадолго до католической Пасхи заключил с зарегистрированной в Сингапуре фирмой ADDI Trading PTE Ltd на других условиях.

Почти полтора миллиона масок обойдутся стране почти в миллион евро — причем без учета налога на добавленную стоимость.

В опубликованном на сайте Министерства обороны отчете о сделке сказано, что поставщик "продает, доставляет и выгружает 1 498 000 шт. одноразовых медицинских масок, отвечающих стандарту EN 14683:2005". Стоимость одной маски — 66 евроцентов без учета НДС.

Однако эти документы не содержали информации о фактическом уровне защиты и качества масок. По запросу DELFI Минобороны прислало не публиковавшееся ранее дополнение к договору на 25 страниц, которое содержит описание тестирования получаемых Латвией средств защиты, включая отчеты и фотографии.

Согласно накладным от ADDI Trading, Латвия на самом деле получает медицинские маски Type I, то есть самой низкой категории, а не самой высокой, как изначально сообщалось.

Общепринятая в мире система классификации подразумевает, что медицинские маски делятся на три категории: I c уровнем эффективности фильтрации бактерий в 95%, II c уровнем эффективности фильтрации бактерий в 98%, и IIR — c уровнем эффективности фильтрации бактерий в 98% плюс уровнем невосприимчивости к брызгам.

То, что получаемые Латвией от ADDI Trading маски относятся к уровню I, а не IIR, подтвердила и глава Отдела надзора за медицинскими устройствами Инспекции здравоохранения Елена Цируле, которая лично участвовала в проверке прибывшего груза. "Хирург в такой маске в операционную не имел бы права идти, так как это не маска категории IIR", — сказала она.

По просьбе DELFI c документацией от ADDI Trading ознакомился и ассоциированный профессор Университета им. Страдиня Иварс Ванадзиньш, который признал — медицинский персонал должен использовать маски хотя бы уровня Type II или Type IIR. "Type I, согласно требованиям директивы EN14686, могут использовать пациенты", — пояснил ученый.

Аналогичное описание содержится и на сайте Центра защиты прав потребителей, где сказано, что маски категории I можно использовать лишь пациентам и другим лицам с целью ограничения распространения инфекций, особенно в условиях эпидемии и пандемии. "Маски категорий II и IIR предназначены для медперсонала", — гласит ресурс.