Миллион респираторов для нужд латвийских медиков ждут отправки на проверку качества в Финляндии

Правительство сегодня рассмотрит вопрос отправки миллиона респираторов на проверку качества в Финляндию, сообщила в эфире LTV министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

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“Хотя это несертифицированная лаборатория, тем не менее результаты проверки могут дать уверенность, что респираторы безопасны для использования. Можно сказать, решение “военного времени” найдено”, - сообщила Винькеле.

На данный момент груз с респираторами находится на складе в Латвии и ждет отправки в Финляндию. Министр подчеркнула, что никто не станет поставлять медикам некачественные средства защиты, но в это время свидетельства и сертификаты качества получить невозможно.

Говоря о том, куда делись все латвийские предприниматели, готовые производить маски, Винькеле сказала, что это миф кризисного времени о неизвестных предприятиях, которые что-то производят. Качественные респираторы и защитные средства производит только одно предприятие в Екабпилсе и с ним заключен договор о поставке средств.

“Ранее о производстве тканевых масок объявила Lauma, но их продукт не выдержал проверку качества, а продукты других предприятий мы не видели”, - указала министр. Винькеле отметила, что Министерство экономики разработало объемное предложение для фирм, готовых производить средства индивидуальной защиты, который включает в себя гранты на производство и другие благоприятные условия.

В понедельник министр здравоохранения сказала журналистам, что если ситуация с доступностью средств индивидуальной защиты останется критической, то вскоре придется вновь ограничить доступность медицинских услуг. Сейчас подходят к концу запасы респираторов, за ними могут закончиться халаты и защитные комбинезоны.