Миллион тестов, готовность армии взяться за шприцы, паспорта вакцинации. Главное о Covid-19 на 14 января

Количество сделанных в Латвии тестов на Covid-19 превысило миллион, однако при этом выросло и количество пациентов в тяжелом состоянии. Глава Минздрава заявил, что Латвия подаст заявку еще на 210 000 вакцин Moderna. Тем временем армия заявила о готовности вакцинировать военнослужащих, земессаргов и гражданских лиц от коронавируса. Сегодня же стало известно, что вакцинировался Папа Римский, а ВОЗ обсуждает паспорта вакцинации для путешественников. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 14 января.

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Цифры. В среду, 13 января, в Латвии выявлено 950 новых случаев коронавирусного заболевания Covid-19, скончались 11 человек с коронавирусом. Всего за сутки в стране было выполнено 12 224 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 7,8%.

Однако эксперты отметили, что увеличилось количество госпитализированных с Covid-19 пациентов в тяжелом состоянии. В среду было госпитализировано 100 пациентов с Covid-19, в том числе пять человек переведены в другие медучреждения.

В Литве за минувшие сутки подтвержден 1371 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончалось 29 человек. С начала пандемии от коронавируса в Литве скончались 2346 человек.

В Эстонии статистика тоже оставляет желать лучшего: там было сделано 5 884 теста на коронавирус, позитивный результат дали 632 первичных теста (12,6%), скончались десять инфицированных.

Транспорт. Из-за того, что во время чрезвычайной ситуации и ограничений значительно сократилось количество пассажиров в общественном транспорте столицы, предприятие Rīgas satiksme с 16 января сокращает количество рейсов.

Кроме того, закрыты и некоторые маршруты экспресс-бусов.

Вакцины уже в пути. В марте и апреле ожидается поставка самых больших партий вакцин от Covid-19, и государство должно быть готово вакцинировать с огромной мощностью. Глава Минздрава попросил у правительства две недели на исправление плана вакцинации, в том числе плана логистики. Логистикой будут заниматься Национальные вооруженные силы.

Также Даниэль Павлютс заявил, что Латвия подаст заявку на приобретение еще 210 000 доз вакцины Moderna от коронавируса.

Без трудностей перевода. Чтобы обеспечить интерес русскоязычных жителей к воздействию доступных в Латвии вакцин и другим практическим вопросам в связи с вакцинацией, на домашней странице Центра профилактики и контроля заболеваний опубликована информация о вакцинации и на русском языке.

Тяжелый год и паспорта вакцинации для путешественников. Всемирная организация здоровья допустила более тяжелый второй год пандемии Covid-19. В организации подчеркнули, что передача вируса ускорилась из-за сезонных явлений и холода, так как люди проводят больше времени в помещении и больше общаются. Это в первую очередь относится к странам Северного полушария.

Также в ВОЗ изучают вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников. Сейчас ведется работа по трем направлениям — по возможности рекомендовать вакцинацию путешественникам и связанным с этим сложностям, по вопросу принятия странами ограничений или требований вакцинации от въезжающих, а также то, как страны могут обмениваться информацией о достоверных источниках данных о проведении вакцинации.

Перекуем мечи на шприцы. Министерство обороны готово само обеспечить вакцинацию от Covid-19 военнослужащих, земессаргов и работающих в системе обороны гражданских лиц. Минобороны уже разрабатывает собственный план вакцинации, который будет реализован, как только вакцины станут доступны.

Вакцина, понтифик и супруга президента. Папа римский Франциск получил первую дозу вакцины от коронавируса. Понтифик назвал вакцинацию "этическим поступком", так как она защищает жизни людей. А в Латвии прививку получила супруга президента Латвии Эгилса Левитса, врач-гинеколог Андра Левите. Она считает "данный поступок проявлением ответственности перед своими пациентами, близкими и собственным здоровьем".