Минблаг до конца апреля должен разработать систему минимальных социальных взносов
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Сегодня на внеочередном заседании Кабинет министров поручил Министерству благосостояния до следующей недели разработать решение по введению минимальных соцвзносов для всех налоговых режимов.

Сегодня правительство заслушало доклад Службы государственных доходов о выплате пособий за простой, в котором отмечалось, что в общем налоговом режиме средние социальные взносы составили в 2019 году 273,7 евро на одного работника, а в режиме микропредприятия - 98,86 евро.

Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, существующая налоговая система в известной мере легализует то, что в период кризиса многие жители оказались социально незащищенными.

"Если мы не изменим это сейчас, то к следующему кризису придем в таком же положении", - сказал Кариньш.

Концепция минимальных соцвзносов должна быть представлена правительству до 28 апреля.

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LETA

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LETA

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