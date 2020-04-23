Минблаг до конца апреля должен разработать систему минимальных социальных взносов

Сегодня на внеочередном заседании Кабинет министров поручил Министерству благосостояния до следующей недели разработать решение по введению минимальных соцвзносов для всех налоговых режимов.

Сегодня правительство заслушало доклад Службы государственных доходов о выплате пособий за простой, в котором отмечалось, что в общем налоговом режиме средние социальные взносы составили в 2019 году 273,7 евро на одного работника, а в режиме микропредприятия - 98,86 евро.

Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, существующая налоговая система в известной мере легализует то, что в период кризиса многие жители оказались социально незащищенными.

"Если мы не изменим это сейчас, то к следующему кризису придем в таком же положении", - сказал Кариньш.

Концепция минимальных соцвзносов должна быть представлена правительству до 28 апреля.