Если Россия не будет выплачивать пенсии проживающим в Латвии гражданам РФ, нужно будет оказывать им социальную помощь. С таким заявлением выступила сегодня на заседании комиссии Сейма по гражданским делам заместительница госсекретаря Министерства благосостояния Диана Якайте.

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По словам чиновницы, сейчас нет оснований полагать, что Россия может прекратить выплаты пенсий. Если такая ситуация произойдет, Министерство сначала убедится, что это не задержка денежных средств, а в случае, если деньги действительно не перечислили, обеспечит жителям социальную помощь.

"Государство должно позаботиться о том, чтобы человек мог купить товары первой необходимости", — заявила Якайте. Она добавила, что Российские пенсии в Латвии получают как граждане РФ, так и латвийские неграждане. 80% получателей таких пенсий — женщины. Раньше российское законодательство позволяло женщинам выходить на пенсию в гораздо более раннем возрасте, чем в Латвии.

Согласно информации российского новостного агентства "РИА Новости", из-за санкций Россия Россия намерена переводить пенсии в российских рублях россиянам, проживающим за границей.

Пенсии россиянам, проживающим в Латвии, выплачиваются раз в квартал через Государственное агентство социального страхования ежеквартально. В 1 квартале 2022 года в Латвии такие пенсии получили 10 992 человека.