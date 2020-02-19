Минблаг хочет объединить центры соцухода "Видземе" и "Земгале", что приведет к сокращению работников

Министерство благосостояния с 1 июля этого года предлагает реорганизовать государственный центр социального ухода "Видземе", присоединив его к центру "Земгале".

Как сообщила агентству LETA советник министра благосостояния Рамоны Петравичи ("KPV LV") по вопросам коммуникации Лиесма Калве, на общественное обсуждение передан проект распоряжения Кабинета министров, предусматривающий вышеупомянутые изменения.

"Сокращение учреждений и работников государственного управления является не только задачей плана государственных реформ, но и одной из основных установок предвыборной программы партии "KPV LV". Мы начали ее успешную реализацию и шаг за шагом продвигаемся вперед", — заявила министр благосостояния.

В настоящее время в государственном центре социального ухода "Видземе" работает 378 человек, а услуги там получают 652 клиента. В центре социального ухода "Земгале" заняты 464 работника, услуги там получают 749 клиентов.

В ходе реорганизации планируется объединение администраций учреждений. После объединения будет оценен объем работы, выполняемый отдельными работниками, и их обязанности. После реорганизации число работников центров социального ухода сократится.

В настоящее время в подчинении Министерства благосостояния находятся пять центров социального ухода — "Рига" с шестью филиалами, "Курземе" с шестью филиалами, "Земгале" с пятью филиалами, "Латгале" с пятью филиалами и "Видземе" с тремя филиалами. После объединения центров "Видземе" и "Земгале" в подчинении министерства останется четыре центра социального ухода — "Рига", "Курземе", "Земгале" и "Латгале".

По мнению министерства, в результате изменений ресурсы в государственном управлении будут использоваться с большей пользой, а жители будут получать более качественные услуги.