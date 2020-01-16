Минблаг хочет отменить запрет увольнять людей с инвалидностью

Министерство благосостояния передало в Кабинет министров изменения в законе о труде, которые отменят запрет работодателям увольнять людей с инвалидностью, узнал портал DELFI в министерстве.

В то же время в законе останется норма о том, что в случае сокращения штата, при равной квалификации и результатах труда, приоритет на сохранение рабочего места у человека с инвалидностью.

Министерство считает, что поправки к закону о труде сократит препятствия для работодателя и способствует трудоустройству людей с инвалидностью. Поправки еще предстоит согласовать с министерствами и социальными партнерами.

Руководитель организации людей с особыми потребностями Sustento Гунта Анча сказала порталу DELFI, что ее организация не поддержит эти поправки.

"Мы считаем, что как и во всем ЕС, должны быть какие-то механизмы защиты, когда человек с инвалидностью уже находится на рынке труда", — сказала Анча пояснив, что работодатели склонны увольнять людей с инвалидностью, так как они могут работать медленнее и требуют дополнительного внимания.

Глава Sustento уверена, что, сняв это препятствие, ничего не изменится и работодатели не будут более мотивированы принимать на работу людей с инвалидностью. Организация требует от министерства и парламента ввести механизмы поддержки работодателей, принимающих на работу инвалидов. Например, не принуждать предприятие оплачивать все первые 10 дней больничного или ввести компенсацию работодателю, который решает взять на работу человека с инвалидностью. Sustento планирует в ближайшее время встретиться с министром благосостояния Рамоной Петравичей (KPV LV) и Комиссией Сейма по социальным делам, чтобы обсудить этот вопрос.