Минблаг ищет решения, как помочь работодателям, чьи сотрудники оказались в карантине

Министерство благосостояния предлагает изменить распределение ответственности между государством и работодателями при оплате нетрудоспособности работников на время карантина и лечения от COVID-19, выяснил портал DELFI в ведомстве.

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Ведомство ищет способы помочь работодателям оплачивать больничный сотрудникам, которые вынуждены самоизолироваться и не могут работать удаленно. Помимо прочего, Минблаг ищет ответ на вопрос, что делать семьям, где один из родителей вынужден остаться дома и приглядывать за ребёнком, пока закрыта школа, сообщил порталу DELFI советник министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV) Янис Зариньш.

До 16 марта Минблаг произведет подсчеты, в какой мере нагрузка на предпринимателей может быть перенесена на государство.

Ведомство также предлагает сократить выплаты по нетрудоспособности лицам, которые осознанно рисковали и вопреки рекомендациям госучреждений, отправились в страны, где идет неконтролируемое распространение COVID-19.

На данный момент работодатели оплачивают первые 10 дней нетрудоспособности сотрудников. Первые три дня выплаты должны составлять не менее 75% от средней зарплаты, а остальные семь дней - не менее 80%.

Как уже сообщалось, в Латвии зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом COVID-19, более 200 человек на карантине. В стране объявлено чрезвычайное положение, отменяются мероприятия, закрываются школы и вузы. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.