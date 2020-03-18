Минблаг: как чрезвычайная ситуация влияет на право выходить в отпуск?

Министерство благосостояния Латвии дало пояснения, что происходит с ежегодными оплачиваемыми отпусками во время объявленной правительством чрезвычайной ситуации в стране.
Право на оплачиваемый отпуск — одно из основных прав работников, напоминает Минблаг. По Закону о труде в отпуск надо выходить каждый год в согласованное с работодателем время. И чрезвычайная ситуация в стране сохраняет эту норму. И все же, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, можно призвать работников добровольно использовать накопившиеся отпуска за прошлые периоды.
О том, когда выгоднее выходить в отпуск Delfi подробно рассказали здесь.
Вот, что говорит об отпуске Закон о труде.
- Ежегодный оплачиваемый отпуск не может быть меньше четырех календарных недель, не считая праздничных дней. Можно их отгуливать по частям, но первая часть — не меньше двух непрерывных календарных недель.
- В исключительных случаях, когда в очередном году предоставление отпуска в полном размере может неблагоприятно сказаться на обычном ходе работы предприятия, с письменного согласия работника часть отпуска можно перенести на следующий год (ближайший). И все же он должен отдохнуть не меньше двух непрерывных календарных недель. И это правило не относится к лицам моложе 18 лет, беременным женщинам в "декрете", кормящим матерям на весь период кормления, но не дольше, чем до достижения ребенком двухлетнего возраста.
- Компенсация очередного оплачиваемого отпуска деньгами не допускается, за исключением случаев, когда трудовые правовые отношения прекращаются и работник ежегодный оплачиваемый отпуск не использовал.
- Время отпуска — по договоренности или в соответствии с графиком отпусков, доступным для каждого работника.
- Первый отпуск на новом месте работы — не раньше непрерывно отработанных шести месяцев.
- Беременной женщине, по ее требованию, отпуск предоставляется перед отпуском по беременности и родам или же сразу после него, независимо от времени, которое женщина проработала у работодателя.
- Работнику до 18 лет или работнику, у которого есть ребенок до трех лет или ребенок инвалид до 18 лет полагается отпуск летом или, по его желанию, в любое другое время.
- Если работник моложе 18 лет продолжает получать образование, то отпуск дают, по возможности согласовывая с каникулами в учебном заведении.
- В случае временной нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск переносится или продлевается.