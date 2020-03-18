Минблаг: как чрезвычайная ситуация влияет на право выходить в отпуск?

Министерство благосостояния Латвии дало пояснения, что происходит с ежегодными оплачиваемыми отпусками во время объявленной правительством чрезвычайной ситуации в стране.

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Право на оплачиваемый отпуск — одно из основных прав работников, напоминает Минблаг. По Закону о труде в отпуск надо выходить каждый год в согласованное с работодателем время. И чрезвычайная ситуация в стране сохраняет эту норму. И все же, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, можно призвать работников добровольно использовать накопившиеся отпуска за прошлые периоды.

О том, когда выгоднее выходить в отпуск Delfi подробно рассказали здесь.

Вот, что говорит об отпуске Закон о труде.