Минблаг надеется поднять зарплаты ассистентов детей-инвалидов и обеспечить таких детей сиделкой
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Нельзя сказать, что государство ничего не cделало для решения проблем детей с инвалидностью, однако в сфере благосостояния проблемы существуют на каждом шагу, заявила на Латвийском радио министр благосостояния Рамона Петравича, имея в виду нехватку средств.

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Самой большой проблемой для детей с инвалидностью является нехватка ассистентов. По словам Петравичи, она попытается добиться изменений, например, планируется отказаться от отчетов об оплате услуг ассистентов, а их зарплаты повысить до 608 евро.

Изменения планируются и в оказании "услуги передышки" (возможность на время оставить ребенка в учреждении) — ее планируется оказывать и на дому, обеспечивая сиделку.

"Надеюсь на понимание и поддержку партнеров по коалиции. В то же время ясно, что переговоры по разработке бюджета будут сложными, потому что кризис из-за Covid-19 значительно уменьшил финансовые возможности государства", — сказала Петравича.

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LETA

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