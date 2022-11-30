Минблаг обратился в Сейм с просьбой выделить около 180 миллионов евро на выплату пенсий

В Министерстве благосостояния признают, что количество получателей пенсий в этом году сокращалось более быстрыми темпами, поэтому пенсионеров меньше, чем прогнозировалось, однако размер пенсий рос быстрее, чем планировалось — в результате индексации пенсии выросли на 20%. Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

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Минблаг обратился в Бюджетно-налоговую комиссию Сейма с просьбой увеличить ассигнования, то есть перераспределить деньги в бюджете социального страхования в пользу пенсионного бюджета и выделить более 179,7 млн ​​евро на выплату пенсий. Для выплаты пенсий Сейм согласился перенаправить деньги из остатка социального бюджета, который формируется за счет превышения доходов от социальных отчислений над расходами. В обосновании Минблаг утверждает, что такое перераспределение денег необходимо для обеспечения непрерывности пенсионных выплат.

С учетом анализа факторов, влияющих на пенсионные расходы, Минблаг прогнозирует, что необходимое финансирование специального государственного пенсионного бюджета для обеспечения пенсии по старости в 2022 году может составить 2,471 млн евро, создав дефицит для выплата пенсии по старости. В целом для выплаты пенсий с учетом прогнозируемого увеличения среднего размера пенсии до конца года необходимо дополнительно 235,6 млн евро, но при этом расходы на выплату пенсий возрасту уменьшились из-за смертности сениоров, которая этой осенью была выше, чем предсказывалось статистикой.

Этот вопрос достаточно актуален, поскольку, как подчеркивает госекретарь Минблага Ингус Алликс, решение должно быть принято не позднее 5 декабря, чтобы предотвратить риск финансовой недостаточности в специального бюджета и обеспечить непрерывность выплаты пенсий по старости.

В целом на выплату пенсий по старости за этот год утверждено более двух миллиардов евро — 2 292 029 794 евро, а среднее количество получателей в месяц планировалось на уровне 438 449 человек при среднем размере пенсии 435,63 евро на одного человека в месяц. Как свидетельствуют данные министерства, за 10 месяцев этого года на выплату пенсий по старости было потрачено почти два миллиарда евро, а именно — 1 996 743 109 евро. Это 87,1% от годового финансирования, выделяемого на эти цели.

На увеличение среднего размера пенсии в этом году влияет повышение и индексация вновь назначенных пенсий.

В 2022 году размер вновь назначенных пенсий по старости увеличился на 12,2% — с 500,37 евро в январе до 561,43 евро в сентябре. В свою очередь, в результате проведенной 1 августа 2022 года индексации размер пенсии увеличился в среднем на 20,8% или 90,36 евро.

Минблаг подчеркивает, что расходы на пенсии по старости планировались с прогнозируемым на 2022 год коэффициентом индексации, исходя из сценария макроэкономического развития Минфина и прогнозов взносов социального страхования на июнь 2021 года, а также с соблюдением общего порядка индексации пенсий в соответствии с законом "О пенсиях" — пенсии пересматривают один раз в год, 1 октября, с учетом фактического индекса потребительских цен и 50, 60, 70 или 80% от процентов реального прироста суммы зарплаты страховых взносов в зависимости от стажа пенсионного страхования.

Согласно прогнозам макроэкономических показателей Минфина на момент подготовки бюджета на 2022 год, средний размер пенсии по старости в результате индексации планировалось увеличить на 9,17 евро или 2,1%. Согласно поправкам к закону "О пенсиях", которые Сейм принял этим летом, в 2022 году пенсии должны были пересмотреть 1 августа, то есть на два месяца раньше, чем это произошло бы в обычном порядке. Кроме того, фактический коэффициент индексации на 2022 год значительно превысил запланированный в законе о государственном бюджете на 2022 год, а индексируемая сумма пенсии или ее части увеличилась с 486 евро до 534 евро.

Дополнительные расходы на пенсии были бы еще выше, но они были сокращены печальной новостью, то есть количество пенсионеров уменьшилось больше, чем прогнозировалось. Минблаг отмечает, что, сравнивая показатели 10 месяцев 2022 года с показателями предыдущего года, можно сделать вывод, что в этом году число получателей пенсий по старости сократилось быстрее, чем прогнозировалось изначально. Ожидаемые цифры превышены более чем на 10 000. По всей видимости на это повлияла пандемия Covid-19.