Минблаг планирует ежегодно пересматривать пороги минимального дохода

C 2023 года Министерство благосостояния планирует ежегодно пересматривать пороги минимального дохода. Об этом сообщила заместитель государственного секретаря Минблага Диана Якайте.

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Ранее Латвийское общество защиты интересов безработных и ищущих работу начало сбор подписей на портале общественных инициатив manabalss.lv за повышение порога дохода для определения статуса малообеспеченного лица. Цель инициативы — поднять порог дохода для присвоения статуса малообеспеченного лица до 500 евро для первого члена семьи и 400 евро для остальных членов домохозяйства.

Инициативу подписали 260 человек, но для ее внесения на рассмотрение в Сейм необходимо 10 тысяч подписей.

Министерство благосостояния подготовило поправки в закон о социальных услугах и социальной помощи, которые предусматривают, что с 1 января 2023 года каждый муниципалитет получит право устанавливать порог дохода малообеспеченного домохозяйства на уровне не выше 80% от медианы минимального дохода, но не ниже порога дохода нуждающегося домохозяйства, сообщила Якайте.

Соответственно, после принятия этих поправок порог дохода малообеспеченного домохозяйства не будет превышать 501 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 351 евро для каждого последующего члена домохозяйства. В этом году они составляли 436 евро на первого или единственного члена семьи и 305 евро на каждого последующего.

В то же время согласно поправкам в закон "О социальной безопасности" пороги минимального дохода планируется пересматривать каждый год с 2023 года.