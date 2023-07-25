Минблаг планирует реформу системы защиты детей: могут быть созданы специальные семейные суды
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На следующем этапе реформы системы защиты детей могут быть созданы специализированные семейные суды или появятся специализированные судьи по вопросам прав детей, в чью компетенцию будет входить решение вопросов с детьми, заявила в интервью агентству LETA министр благосостояния Эвика Силиня.

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На данный момент, оценивая работу сиротских судов со своей позиции, министр пришла к выводу, что защита личных и материальных интересов и прав ребенка является лишь частью выполняемых функций и задач. Помимо этих обязанностей, сиротский суд должен предоставлять подтверждения различным сделкам, доверенностям и оказывать помощь в ведении дел с наследством, обеспечивать защиту наследства, а также предоставлять справки.

Силиня подчеркнула, что выявление потребностей ребенка и защита его интересов должны быть на первом плане, особенно в регионах. В настоящее время громкие случаи нарушений в вопросах прав детей показывают, что система нуждается в совершенствовании.

В то же время она признала, что сиротские суды создаются и содержатся за счет бюджета края или муниципалитета. Исторически такое решение обосновывается необходимостью быть как можно ближе к детям, чтобы лучше понимать их потребности и реальные обстоятельства.

"Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в начале этого года представила в Кабинете министров законопроект для дальнейшего рассмотрения в Сейме о лишении сиротских судов нехарактерных для них функций. В Сейме прошли бурные дискуссии и сейчас у этого законопроекта увеличен срок подачи предложений до начала сентября. Видя большое сопротивление изменениям в интересах детей, я думала о других возможностях. В своем ведомстве я уже начала работу — реформу Государственной инспекции защиты прав детей (VBTAI)", — заявила министр.

Она отметила, что это первый шаг к большим переменам, чтобы у ребенка была возможность быть услышанным и оставаться в центре принятия решений.

В свою очередь, на следующем этапе могут быть созданы специальные Семейные суди или появиться судьи, специализирующиеся в решении вопросов прав детей. Если VBTAI — это работа, которую можно сделать в рамках одного министерства, то создание специального суда уже является результатом межведомственного сотрудничества между Минблагом, Минюстом и Советом юстиции.

Силиня убеждена, что это точно работа не одного дня и необходимо более широкое обсуждение, а также привлечение к решению этого вопроса коллег из Минюста и Совета юстиции. Также необходима поддержка со стороны общества и повседневных практиков.

"Ясно одно — интересы и потребности детей должны быть лучше представлены", — подчеркнула министр.

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