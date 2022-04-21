Минблаг планирует увеличить минимальную зарплату до 640 или 700 евро

Министерство благосостояния планирует с 2023 года повысить минимальную зарплату до 640 или 700 евро. Об этом в интервью передаче Krustpunktā заявил глава Минблага Гатис Эглитис.

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По его словам, это будет одной из мер поддержки населения в связи с ростом цен, но, по мнению Эглитиса, наиболее приемлемым вариантом может быть 640 евро, а повышение с 500 евро до 700 евро может оказаться слишком стремительным.

Эглитис указал, что это предложение может быть рассмотрено при начале разработки бюджета на следующий год, хотя договоренность об этом в коалиции пока не достигнута.

Министр напомнил, что в этом году сохранится форма жилищных пособий, при которой государство софинансирует 50% расходов, связанных с жилищными пособиями.

Как сообщалось, правительство планирует разработать механизм адресной поддержки для тех, кто в ней нуждается.