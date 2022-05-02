Минблаг: пока нет признаков того, что Россия не планирует выплатить пенсии за второй квартал
Foto: LETA

Пока нет никаких признаков, свидетельствующих о том, что Россия не планируется выплатить пенсиии за второй квартал этого года, сообщила заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Диана Якайте.

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По ее словам, предусматривается, что платеж по российских пенсиям — за апрель, май и июнь 2002 года — будет произведен в июне.

Предыдущее денежное перечисление из России Государственное агентство социального страхования (VSAA) получило в феврале. Эти средства пошли на выплату российских пенсий тем лицам, которые получают согласно латвийско-российскому договору о сотрудничестве в сфере социальной безопасности. Упомянутый договор действует с 2011 года.

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь VSAA Ивета Дайне, в первом квартале 2022 года в Латвии российские пенсии при посредничестве VSAA получили 10 992 человека, и из России на выплату этих пенсий было перечислено 4 113 964 евро.

Пенсии за первый квартал проживающие в Латвии российские пенсионеры при посредничестве VSAA получили до 19 марта.

Согласно информации российского новостного агентства РИА "Новости", правительство России решило, что российским пенсионерам, которые проживают за границей и не могут из-за санкции получить пенсии, отныне смогут открывать рублевые счета в российских банках и туда будет перечисляться пенсия.

Министерство благосостояния не смогло прокомментировать то, как это повлияет на российских пенсионеров, проживающих в Латвии, пишет LETA.

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