Минблаг предлагает новую модель минимальной зарплаты

Министерство благосостояния предлагает новую формулу определения минимальной зарплаты, которую хотят напрямую привязать к средней фактической зарплате за предыдущий год, сообщил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) отраслевой министр Гатис Эглитис.

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По его словам, минималка может составить половину от средней заработной платы за предыдущий год. Эту формулу могут ввести уже с будущего года: в 2023 году минимальная зарплата может составить 640 евро при средней зарплате в 2022 году в 1280 евро.

Новую модель обсуждают с социальными партнерами. Профсоюзы идею уже одобрили, встреча с представителями Латвийской конфедерации работодателей назначена на четверг. Министр надеется, что работодатели поддержат новую модель.

Эглитис осознает, что при нынешнем росте цен выжить на зарплату в 500 евро до уплаты налогов проблематично.

Заметим, что ранее минимальную зарплату хотели поднять до 700 евро, но такой скачок слишком большой, пояснил министр.