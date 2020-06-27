Минблаг предлагает повысить минимальную зарплату до 500

Придется проводить еще один раунд переговоров с самоуправлениями о повышения уровня гарантированного минимального дохода (ГМД), заявила агентству LЕТА министр благосостояния Рамона Петравича.

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Она назвала историческим постановление Конституционного суда (КС) о несоответствии уровня ГМД Конституции, но считает, что оно не является неожиданным, так как о необходимости повышения ГМД говорится годами.

"С самоуправлениями есть соглашение, что с 2021 года они согласны повысить ГМД до 80 евро, но видимо, придется говорить о более существенном повышении", — сказала Петравича.

80 евро — это не так сумма, которой ожидают КС и омбудсмен. По мнению министра, вместо 81 евро нужно 109 евро, и, конечно же, с самоуправлениями будет дискуссия о том, кто за что платит.

Минблаг предлагает повысить ГМД до 109 евро, на что в 2021 году потребуется 32,2 млн евро. Постановление КС станет "хорошим оружием в борьбе за бюджет следующего года", так как Минблаг предложит повысить минимальную зарплату с 430 евро до 500.

Министр напомнила, что еще в прошлом году Минблаг предлагал повысить ГМД до 99 евро, и, если бы это произошло, дело не дошло бы до Конституционного суда. Однако правительство не поддержало этот план, предусматривающий повышение и остальных пособий.