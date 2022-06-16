Минблаг предлагает повысить социальные пособия, "пороги бедности", а также доплачивать пенсионерам

В целях компенсации инфляции Министерство благосостояния предлагает различные механизмы поддержки социально уязвимых групп общества, в том числе — инициирует пересмотр размеров пособий и условий выплаты таких пособий, то есть, так называемые "пороги бедности". Пенсионерам с доходом ниже 508,57 евро в месяц, планирует платить единовременное пособие.

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Военное вторжение России в Украину вызвало стремительную инфляцию по всему миру, в том числе и в Латвии — растут цены на энергоресурсы и продукты питаниях. В таких условиях правительство Латвии также думает о механизмах компенсации резкого роста цен, в том числе о необходимости адресной поддержки самых бедных и уязвимых слоев общества, подчеркивает Министерство благосостояния.

Необходимо отметить, что все далее перечисленные меры социальной поддержки — это пока предложения Министерства благосостояния, а не уже утвержденные решения. Предполагается, что новая система оказания социальной поддержки должна быть внедрена с 1 сентября этого года. На прошлой неделе Кабинет министров еще не был готов взяться за обсуждение новой системы, хотя к 14 июня, согласно распоряжению премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), отраслевые министерства должны быть представить свои предложения.

Повышение "порогов" и пособий: на помощь сможет претендовать каждый второй житель

В плане действий, разработанном Министерством благосостояния, говорится, что со следующего года следует повысить порог дохода, с которого домохозяйство признается нуждающихся. Такой порог должен быть не выше 50% медианного минимального дохода. В практическом выражении это 313 евро на единственного или первых двух членов домохозяйства (семьи) и 219 евро для всех последующих членов семьи. Сейчас такие пороги — 272 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 190 евро для остальных членов домохозяйства.

Предусматривается, что порог для получения статуса малообеспеченного домохозяйства будет устанавливать каждое самоуправление. Однако здесь планируется ввести лимиты на государственном уровне. Для первого или единственного члена домохозяйства он составит 436 евро в месяц, для каждого последующего члена семьи — 305 евро в месяц. При этом такие пороги не могут быть ниже размера доходов, установленных для получения статуса нуждающейся семьи. То есть, каждое самоуправление сможет самостоятельно регулировать такие пороги на своей территории, не выходя за лимиты, установленные государством.

С 1 января 2023 года Министерство благосостояния предлагает повысить верхний порог доходов малообеспеченного домохозяйства. Допустимый самый высокий объем доходов будет установлен на отметке в 80% от медианнного минимального дохода (501 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 351 евро для всех остальных домочадцев).

Минблаг призывает учитывать то, что самоуправления сохранят за собой право устанавливать более низкий порог дохода для малообеспеченных домохозяйств, так как Закон о социальных услугах и социальной помощи предусматривает, что порог дохода для малообеспеченных домохозяйств не может быть ниже, чем у нуждающегося.

Предполагается, что, если поддержка будет оказываться жителям, доходы которых не превышают 508,57 евро в месяц, право на помощь получат 938 700 человек — то есть, половина населения страны.

С 1 января этого года и до конца следующего года самоуправления смогут применять различные коэффициенты к сумме порогов гарантированного минимального дохода (GMI) при расчете размера жилищного пособия.

Предусматривается, что к отдельно проживающему пенсионеру или отдельно проживающему инвалиду будет применяться коэффициент "2,5", либо более высокий коэффициент, установленный самоуправлением. К домашнему хозяйству, в котором проживаются только пенсионеры или лица с инвалидностью будет применять коэффициент "2" или также более высокий коэффициент, установленный самоуправлением. К остальным домохозяйствам будут применять коэффициент "1,5" или более высокий коэффициент, установленный самоуправлением.

Схожие коэффициенты при начислениях жилищных пособий действовали уже в прошлом отопительном сезоне. Здесь можно ознакомиться с конкретными формулами начисления пособий и применении коэффициентов.

Минблаг отмечает, что применение повышенных коэффициентов позволяет большему количеству домохозяйств претендовать на жилищное пособие, особенно — пенсионерам и инвалидам.

С 1 января и до конца этого года государство обеспечивает самоуправлениям софинансирование жилищных пособий в размере 50%. Целевая аудитория жилищных пособий — жители с самыми низкими доходами.

В целях повышения доступности жилищных пособий, что даст возможность в нынешней тяжелой ситуации претендовать на такую помощь людям с чуть более высокими доходами, Минблаг инициирует с 1 сентября 2022 года установить коэффициенты "3" или "4" для всех домохозяйства.

Минблаг поясняет, что повышенные коэффициенты позволяют оставить в распоряжении одного человека или семьи из нескольких человек больше средств для оплаты повседневных расходов, в том числе, на покупку продуктов питания, а также дают возможность претендовать на жилищное пособие с немного более высоким доходом, чем это было ранее.

Также с 1 января 2023 года планируется установить порог GMI на уровне 20% медианы минимального дохода. Cоответственно этот порог может составить 125 евро для первого члена семьи и 87,5 евро для остальных членов семьи. Как поясняет Минблаг, повышение порога GMI также призвано обеспечить дополнительную поддержку для покрытия расходов на жилье, поскольку порог GMI является частью формулы для расчета суммы жилищного пособия. Чем выше порог GMI для домохозяйства, тем больше домохозяйств имеют право на получение такого пособия.

С 1 января 2023 года государство должно обеспечивать самоуправлениям софинансироване в размере 50% расходов на обеспечение GMI и выплату жилищных пособий.

Что ждать пенсионерам?

Индексировать пенсии с учетом инфляции планируется на месяц раньше — в сентябре, а не октябре этого года. Решение еще предстоит утвердить Сейму.

Поправки к Закону "О государственных пенсиях" сейчас предусматривают, что 1 августа будут индексированы пенсии или часть пенсий, не превышающая 50% от размера средней в стране зарплаты, с которой делались социальные взносы, в предыдущий календарный год. Также будут индексированы доплаты к пенсии за годы стажа до 31 декабря 1995 года. Будут индексированы не только пенсии по возрасту, но и в полном объеме пенсии инвалидов 1-й группы, политрепрессированных, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

При индексации пенсий по возрасту будут учитываться годы трудового стажа. Тем, у кого стаж составляет 30-39 лет, будет вся пенсия или 60% пенсии, не превышающей 0% от размера средней в стране зарплаты, с которой делались социальные взносы, в предыдущий календарный год. Такие же правила будут действовать в отношении пенсионеров, трудившихся в особо тяжелых и вредных условиях. 70% пенсии по той же формуле будут индексированы тем, чей стаж составляет 40-44 года, 80% — тем, кто работал 45 и более лет.

Министерство благосостояния предлагает в дальнейшем ежегодно выплачивать единовременное пособие в размере 200 евро тем, кто получает пенсию по возрасту, инвалидности или утрате кормильца. При этом Минблаг считает, что нужно применять "тест доходов" — то есть, платить пособие тем пенсионерам, у которых низкие доходы. Этот порог планируется установить на отметке 508,57 евро в месяц.

Такое же пособие в размере 200 евро без теста доходов планируется платить ежегодно всем семьям, которые получают доплату к государственному семейному пособию за ребенка с инвалидностью.

Минблаг инициирует повышение пособия компенсации транспортных расходов людям с инвалидностью. С 1 января такая компенсация составит 105 евро вместо нынешних 79,68 евро за шестимесячный период.