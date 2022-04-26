Минблаг предлагает снова выплатить одноразовое пособие пенсионерам
Foto: LETA

Министерство благосостояния предлагает в декабре вновь выплатить одноразовое пособие пенсионерам, свидетельствует опубликованная на сайте Сейма презентация Минблага о поддержке домашних хозяйств в условиях роста цен на энергоресурсы.

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Пенсионерам с пенсией до 300 евро предлагается выделить доплаты в размере 200 евро, а с пенсией свыше 300 евро — доплаты, которые вместе с пенсией составляют 500 евро.

Такие единовременные выплаты Минблаг намерен предложить сделать ежегодными. Планируется, что каждый год на единовременные пособия пенсионерам потребуется около 43 млн евро.

Индексацию пенсий в этом году планируется провести 1 сентября, а не 1 октября. Индексация пенсий на месяц раньше обойдется в 26 млн евро и охватит около 563 000 пенсионеров.

Как отмечает Минблаг, также предусмотрено, что с 1 января 2023 года порог минимального дохода не сможет быть ниже 20% от медианы доходов. Софинансирование из государственного бюджета для пособий по гарантированному минимальному доходу и жилищных пособий планируется обеспечить в размере 50%.

С 1 января 2023 года также планируется установить повышенные коэффициенты для расчета жилищных пособий для защищаемых групп населения — проживающих отдельно пенсионеров, людей с инвалидностью и семей с детьми.

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