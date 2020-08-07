Минблаг предлагает увеличить минимальную пенсию в два раза

Поскольку Суд Сатверсме признал пенсий по старости и по инвалидности неконституционным, Министерство благосостояния предлагает увеличить расчетную базу минимальной пенсии по старости с 80 евро до 163, сообщила министр благосостояния Рамона Петравича.

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Инвалидам третьей группы предлагается также увеличить расчетную базу минимальной пенсии с 80 евро до 163, инвалидам второй группы — со 112 евро до 228, а инвалидам первой группы — со 128 евро до 260,80.

Инвалидам детства с третьей группой инвалидности по плану министерства должны увеличить расчетную базу до 122,69 евро вместо 191, со второй группой — 267,40 евро вместо 171,77, с первой — 305,60 евро вместо 196,30.

Расчеты производились с учетом медианы доходов в 2018 году, которая составила 544 евро. Базу минимальной пенсии для людей с инвалидностью с детства предлагается установить в размере 35% от медианы. Между тем для других лиц с инвалидностью и лиц пенсионного возраста эта сумма будет установлена в размере 30% от медианы дохода.

По расчетам министерства, которые еще будут уточняться, для повышения социальных пособий, а также минимальных пенсий по старости и инвалидности в 2021 году потребуется до 150 млн евро.

В настоящее время из пяти дел, возбужденных в Конституционном суде в отношении механизмов поддержки, по двум суд еще не вынес решение. "Мы действовали проактивно, не дожидаясь оставшихся двух решений суда о достаточности размера минимальной пенсии по инвалидности и по старости", — пояснила Петравича. Она отметила, что в настоящее время Минблаг вносит поправки в семь законов.

Увеличение этих пособий, как отметила министр, необходимо рассматривать в контексте повышения размера минимальной заработной платы, которую, согласно подготовленным Минблагом поправкам, планируется со следующего года увеличить до 500 евро.

Размер гарантированного минимального дохода (ГМД), который Конституционный суд уже признал недостаточным, было решено установить на уровне 20% от медианы доходов, что составляет 109 евро. В свою очередь уровень дохода, не достигая которого, лицо считается нуждающимся, предлагается установить в размере 50% от медианы или 272 евро.

Предполагается, что ГМД будет покрывать траты на питание, одежду и другие предметы первой необходимости, а выделенное отдельно жилищное пособие покроет арендную плату, расходы на коммунальные услуги и другие подобные расходы. Ориентировочно необходимое финансирование со стороны самоуправлений составит в общей сложности 25 млн евро, однако, как отметила министр, повышение уровня минимального дохода в стране также уменьшит количество людей, которые вынуждены обращаться за поддержкой к самоуправлениям.