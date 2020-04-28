Минблаг предлагает ввести минимальный социальный взнос для всех трудоустроенных

Министерство благосостояния предлагает установить обязательные социальные выплаты для всех работающих. Обязательный взнос не должен быть ниже, чем социальный платеж с минимальной зарплаты, сообщил в интервью Латвийскому радио зам. государственного секретаря министерства Яна Муйжниеце.

По ее словам, если задекларированная зарплата будет ниже минимальной, социальные взносы все равно придется платить. Еще продолжается дискуссия, будет ли эта обязанность возложена только на работодателя или также на работника.

Такая система уже давно введена в Литве и Эстонии. Единый подход необходим для того, чтобы социально защитить работников в будущем.

В Латвии для отдельных групп могут ввести исключения, например, для людей с инвалидностью или тех, кто впервые начинает трудовые отношения. Но все исключения должны быть разумными.

Представитель министерства также допустила, что самозанятые могут быть освобождены от обязательных взносов, но этот вопрос еще необходимо решить.

В Министерстве благосостояния считают, что налоговую систему необходимо пересмотреть, поскольку в Латвии действует много разных налоговых режимов. Муйжнице напомнила, что в настоящий момент в стране треть жителей осуществляют социальные платежи с доходов меньше минимальной зарплаты. Это означает, что социальная защита людей очень низкая. И сейчас это хорошо видно при назначении пособия за простой, поскольку оно определяется с учетом доходов за последние полгода.