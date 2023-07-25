Минблаг предлагает выплачивать прибавки к некоторым пенсиям из основного бюджета

Министерство благосостояния назвало базовые пенсии одним из приоритетов бюджета следующего года и предложило части пенсионеров выплачивать прибавки к пенсии не из специального бюджета, а из основного бюджета страны. Об этом в передаче "900 секунд" сообщила министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство").

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Она объяснила, что работающим пенсионерам с 2012 года перестали платить прибавку за каждый год стажа, поэтому получилось неравноправие: тем, что вышел на пенсию раньше, эту прибавку платили. По мнению Минблага, это неравенство нужно сгладить.

"Мы считаем, что будет адекватно, чтобы им платили эту прибавку, и начать можно с перехода на базовую пенсию, чтобы часть пенсий доплачивалась из обычного бюджета. Сейчас все пенсии выплачиваются из социального бюджета", — рассказала министр.

По ее словам, это необходимо сделать в том числе из-за демографической ситуации: в Латвии очень много пенсионеров, и социальный бюджет под угрозой. Прибавки из основного бюджета могут предотвратить угрозу.

Силиня признала, что этот вопрос может вызвать серьезные дискуссии, потому что необходимо очень серьезное финансирование. Также она добавила, что следующим вопросом, который нужно решить, будут пенсии по выслуге лет.