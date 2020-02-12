Минблаг предложил повысить в Латвии детские пособия: за троих детей будут платить в десять раз больше, чем сейчас

Министерство благосостояния выступило с инициативой повысить в Латвии семейное пособие за детей, сообщает LETA. Это означает необходимость найти в госбюджете дополнительные 16 млн евро (97 вместо нынешних 81 евро), поэтому отмечается, что в ходе дискуссий с социальными партнерами предложение может претерпевать изменения.

Согласно плану действий правительства, Министерство финансов до 31 мая этого года должно проработать основные положения налоговой политики государства на будущее. Вопрос коснется и уровня пособий, так как заявлено, что целью основных положений будет "целенаправленная поддержка ради улучшения качества жизни людей".

Пока что в документах упоминаются три возможных сценария: в первом Латвия отказывается от нынешний доплат к пособию за нескольких детей в семье. Вместо этого планируется платить 25 евро за одного ребенка, 100 евро за двоих детей, 300 евро за троих детей, а за каждого последующего — еще по 100 евро.

Второй сценарий: за одного ребенка родители получают 25 евро, за двоих — 100 евро, за троих 225 евро, за каждого последующего — плюс 75 евро.

Третий сценарий предусматривает сохранение действующей сейчас системы, когда не применяются льготы за находящегося на иждивении ребенка, а пособие за первого ребенка составляет лишь 11,38 евро, за второго — 22,76 евро, за третьего — 34,14 евро, за четвертого и последующих — 50,07 евро.