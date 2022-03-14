Минблаг: при принятии решения о повышении пенсионного возраста, нужно оценить состояние здоровья людей 65 лет и старше

Для принятия решения о повышении пенсионного возраста необходимо оценить состояние здоровья жителей в возрасте 65 лет и старше, сообщил агентству LETA эксперт Министерства благосостояния Гундар Игнатс.

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Сейчас в Латвии пенсионный возраст повышается на три месяца ежегодно, чтобы уже в 2025 году составить полные 65 лет. Однако Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призывает продлить трудовую жизнь людей и увеличить пенсионные взносы, указывая, что Латвия занимает второе место по уровню бедности среди пожилых.

Игнатс сообщил, что по текущим подсчетам продолжительность жизни увеличивалась медленнее, чем повышался пенсионный возраст.

Также, по его мнению, люди старше 65 лет не всегда имеют достаточно крепкое здоровье, чтобы продолжать работать, а навыки пожилых людей не всегда будут соответствовать требованиям рынка труда. Соответственно, для продолжения повышения пенсионного возраста после 2025 года необходимо учитывать как состояние здоровья этих лиц, так и наличие возможностей на рынке труда и условий труда для данной возрастной группы.

Он добавил, что дальнейшее повышение пенсий будет рассматриваться после завершения текущей реформы