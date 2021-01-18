Минблаг слишком поздно отреагировал на призыв защищать пансионаты от Covid-19

В октябре только 1,6% всех зарегистрированных случаев Covid-19 были связаны с центрами социальной опеки. В ноябре этот показатель достиг 7,4%, а месяцем позже — уже 13,4%. Хотя в середине декабря премьер дал задание немеделенно действовать, чтобы защитить пансионаты от Covid-19, по данным программы de facto на LTV, Министерство благосостояния предприняло конкретные действия только тремя неделями позже.

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В Латвии существуют государственные, муниципальные и частные пансионаты. Недавняя риторика Минблага указывает, что он не может отвечать за происходящее в муниципальных или частных центрах социальной опеки. А оценку ситуации ведомство часто дает, основываясь на ситуации в напрямую ему подчиненных — государственных — ведомствах, что создает искаженное впечатления об общем распространении заболевания и борьбе с ним. Это на прошлой неделе вызвало недовольство депутатов Парламентской комиссии по социальным и рабочим делам — депутаты считают, что Минблаг отвечает за все пансионаты, вне зависимости от того, в чьем ведомстве они находятся.

Уже в ноябре было видно, что инфекция все больше затрагивает пансионаты. Было решено, что необходимо сделать тестирование более интенсивным: сотрудников проверять раз в неделю, клиентов — раз в месяц. Инспекция здравоохранения 184 центрам социальной опеки в ноябре отправила письмо с призывом записывать на тестирование всех клиентов и сотрудников. К 18 ноября такое тестирование провели только в 65 центрах — каждом третьем.

Поскольку на призыв тестироваться реагировали пассивно, Инспекция здравоохранения начала обзванивать центры социальной опеки. Минблаг на тот момент все еще молчал.

Инспекция в середине декабря сообщила, что по меньшей мере в десяти соццентрах отказываются от массового тестирования.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш 16 декабря отправил министрам здравоохранения (Илзе Винькеле), благосостояния (Рамона Петравича) и регионального развития (и.о. — Артис Пабрикс) резолюцию с требованием немедленно действовать, чтобы ограничить распространение инфекции в центрах социальной опеки.

Минблаг очевидные шаги предпринял через три недели: 6 и 8 января отправил соццентрам письма с рекомендациями и напоминаниями об эпидемиологической безопасности.

"Такие письма достаточно регулярно отправляются, и это не первое письмо, время от времени отправляем, напоминаем… Важно, чтобы эти письма не только получили, но и прочитали, что там написано", — так сотрудничество с пансионатами прокомментировала глава Минблага Рамона Петравича.

На этой неделе министр благосостояния предложила особое решение — в центрах социальной опеки ежедневно делать быстрые тесты сотрудникам — однако в этом нет ничего нового. Лаборатория Восточной больницы уже 14 декабря отправила соццентрам предложение научить сотрудников работать с этими тестами. На уже упомянутой встрече с муниципальными пансионатами и представителям Минздрава 18 декабря Сергей Никишинс, замглавы Лабораторной службы Восточной больницы и координатор сети Covid-лабораторий, информировал всех присутствующих об отправленных письмах и напомнил о возможности получить необходимые навыки для проведения тестов.

На предложение об обучении через несколько недель — 6 января — ответил только пансионат Ezerkrasti. И к этой неделе он единственный. Из-за неэффективного сотрудничества Министерства благосостояния и самоуправлений в центрах социальной опеки нарушено право людей на жизнь и здоровье, указало Бюро омбудсмена в сообщении для СМИ.

Министерство благосостояния разработало рекомендации для эпидемиологической безопасности в условиях Covid-19, но за их реализацию отвечают другие — так в эфире LTV глава Минблага Рамона Петравича объяснила ситуацию с Covid-19 в латвийских центрах социальной опеки. В частности, вирус распространяется в пансионатах.

Члены парламентской Комиссии по социально-трудовым делам попросили премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") проверить работу Минблага в период пандемии, сообщает Latvijas Radio. Они хотят убедитьcя, что ведомство сделало действительно все возможное для борьбы с распространением Covid-19 в пансионатах.