Минблаг: в детских домах Латвии воспитывается 627 детей
Foto: Shutterstock

В ноябре прошлого года в Латвии осталось 35 детских домов, в которых воспитывались 627 детей — сирот или оставшихся без опеки родителей, сообщила директор департамента политики по делам детей и семьи Министерства благосостояния Лиене Каулиня-Бандере.

Больше всего детских учреждений в Рижском регионе — девять. В Видземе осталось семь детских учреждений, в Курземе — четыре, в Земгале — семь, в Латгале — восемь.

Как отметила представитель Минблага, количество детей в учреждениях опеки продолжает постепенно уменьшаться. Этому способствовали и информационные кампании о возможностях воспитывать детей в семье, и увеличение поддержки приемным семьям, и создание центров поддержки для приемных семей.

Количество проживающих в детских домах детей уменьшается и благодаря работе движения "Плечо". Его представитель Зита Вевере рассказала, что на организованных в этом году движением встречах друг с другом познакомились 165 детей и 117 семей, и при поддержке движения свой новый дом нашел 91 ребенок.

С 2017 года движение работает над тем, чтобы количество детей, которые воспитываются в детских домах, сокращалось. В 2018 году количество детей в опекунских учреждениях с 1200 сократилось на треть, при этом при прямом содействии движения "Плечо" новую семью обрели 72 ребенка.

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LETA

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