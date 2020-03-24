Минблаг в очередной раз может пересмотреть сроки выплаты пособий по безработице

Несмотря на то, что в начале года вступили в силу поправки о сокращении срока выплаты пособий по безработице на месяц, Министерство благосостояния в ближайшее время может выступить с предложением о пересмотре этих сроков для отдельных групп безработных. Об этом заявила сегодня министр благосостояния Рамона Петравича.

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В настоящий момент срок выплаты пособия по безработице уменьшен с девяти до восьми календарных месяцев. Поправки предусматривают также изменения в размере пособия по безработице, которые заключаются в сокращении выплачиваемой пропорции пособия по безработице с полного объема до 75% за третий месяц, с 75% до 50% за пятый и шестой месяц и с 50% до 45% за седьмой и восьмой месяц.

Министр отметила, что ситуация резко изменилась. Накопления в социальном бюджете составляют в настоящий момент более миллиарда евро, однако, чтобы не создавать лишней нагрузки на него, работодателей просят тщательно обдумывать, действительно ли увольнение работника является единственным решением.

На вопрос о том, не возникнет ли сложностей с выплатой пособий, Петравича ответила, что в годы предыдущего кризиса уволено было примерно 250 000 человек, и это свидетельствует о возможностях системы социального страхования.

Петравича напомнила, что многие предприятия перепрофилируются на необходимые в текущий момент товары, а госсекретарь Минблага Улдис Алликс призвал жителей приспосабливаться к новой ситуации, в которой нужны нетрадиционные решения.

Государственное агентство занятости с начала кризиса получило 14 заявлений о коллективных увольнениях почти 3000 работников.