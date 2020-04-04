Минблаг: возможно, у пансионатов и центров соцопеки выставят охрану

Чтобы удержать жителей центров социальной помощи от нарушения запретов и ограничений, установленных на время действия режима чрезвычайно ситуации, рассматривается возможность размещения возле пансионатов постов охраны. Об этом сообщил советник министра благосостояния Янис Зариньш.

Также в ближайшее время в центрах социальной опеки планируется пополнить запасы средств индивидуальной защиты. Уже сейчас руководители центров соцопеки и представители ответственных служб регулярно обмениваются информацией, чтобы быть в курсе ситуации и в случае необходимости иметь возможность быстро принимать решения.

Министр благосостояния Рамона Петравича подчеркнула, что в государственных центрах соцопеки и центрах социальной реабилитации уже введены самые строгие меры предосторожности, а также подготовлен план действий на случай худшего сценария.

По словам министра, жителям пансионатов дважды в день измеряют температуру, им также запрещено покидать учреждение. В свою очередь, сотрудников центров соцопеки спрашивают о возможных симптомах, им также регулярно измеряют температуру. В то же время в социальных учреждениях были подготовлены отдельные комнаты, где размещаются клиенты, которые не соблюдают карантин.

Петравича подчеркнула, что в нынешних сложных обстоятельствах сотрудники центров соцопеки и пансионатов должны подходить к своей работе очень ответственно, потому что именно они могут принести вирус.

"Риск возрастает из-за того, что многие из них работают в нескольких местах", — считает Петравича.