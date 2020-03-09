Минблаг выступает против запрета на усыновление детей иностранцами

Министерство благосостояния не поддерживает предложение комиссии Сейма по правам человека и общественным делам временно запретить усыновление латвийских детей иностранцами, сообщает агентство LETA.

Советник министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV) Янис Зариньш сообщил, что эксперты минблага видят ряд рисков в потенциальном моратории на усыновление детей.

Во-первых, несмотря на то, что мораторий хотят ввести до тех пор, пока не будет разработано новое регулирование, процесс разработки может затянуться и многие дети лишатся шанса обрести семью. Во-вторых, Петравича указала, что усыновление иностранцами для некоторых детей - единственная возможность вырасти в семейной обстановке. В первую очередь это касается подростков и детей с тяжелыми нарушениями здоровья.

“Несомненно, приоритет отдается усыновителям из нашей страны, но если это нельзя обеспечить здесь, то ребёнок не должен оставаться в учреждении на всю жизнь”, - сказала политик, добавив, что “нельзя отнимать у ребёнка возможность переписать жизнь”.

Замгоссекретаря Минблага Яна Муйжниеце отметила, что латвийские усыновители чаще всего выбирают одного или двух детей в возрасте до шести лет без существенных проблем со здоровьем. Тогда как иностранные усыновители могут претендовать только на детей старше девяти лет, если из семьи были изъяты трое и более детей и на детей с серьёзными нарушениями здоровья.

За последние три года дом за пределами Латвии обрели семь детей с такими диагнозами, как ВИЧ, нарушения центральной нервной системы, смешанные специфические нарушения развития и умственная отсталость.

Тем не менее министерство согласно с тем, что необходимо продолжать дискуссии об иностранном усыновлении и исправлять несовершенства нормативных актов. Поэтому ведомство призывает создать рабочую группу, которая займется разработкой поправок к нормативным актам.

На данный момент в Латвии активны 17 процессов, в которых усыновителями являются иностранцы. Ещё 22 иностранца стоят в очереди на усыновление.

Как уже сообщалось, комиссия Сейма по правам человека и общественным делам рассматривает возможность установить временный запрет на усыновление детей иностранцами. Политики обсуждают возможность ужесточить законодательство и строже рассматривать заявки на усыновление латвийских детей иностранцами.