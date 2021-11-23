Миндздрав: об отмене ЧС можно будет судить после 18 декабря

18 декабря может стать понятно, есть ли возможность отменить ЧС после 11 ноября, допускает Министерство здравоохранения. Об этом на заседании правительства заявил советник министра здравоохранения Каспарс Берзиньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

6 декабря станет известна траектория развития инфекции, объяснил Берзиньш.

"Если количество инфицированных за этот период будет расти больше, чем на 10% в неделю, количество госпитализированных может остановиться на 800. Однако в таком случае 18 декабря количество инфицированных превысит 1000–1250 человек в день, а в Рождество число инфицированных резко возрастет, и в преддверии Нового года потребуются дополнительные меры безопасности", – сказал советник министра.

Если число инфицированных будет расти медленнее, то и к Рождеству увеличение будет менее заметным. Поэтому цель — начать рождественский период с 18 декабря с минимально возможным уровнем заражения. "18 декабря будет ясно, что произойдет с мерами безопасности", — добавил Берзиньш.

Уже известно, что до 6 декабря правительство не планирует ослаблять меры эпидемиологической безопасности.

В понедельник министр здравоохранения Даниэлс Павлютс (AP) сообщил, что имеются разные сценарии развития событий — от самого оптимистичного до самого пессимистичного, в зависимости от охвата вакцинацией и поведения общества в предпраздничное и праздничное время.