Миндздрав: об отмене ЧС можно будет судить после 18 декабря
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18 декабря может стать понятно, есть ли возможность отменить ЧС после 11 ноября, допускает Министерство здравоохранения. Об этом на заседании правительства заявил советник министра здравоохранения Каспарс Берзиньш.

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6 декабря станет известна траектория развития инфекции, объяснил Берзиньш.

"Если количество инфицированных за этот период будет расти больше, чем на 10% в неделю, количество госпитализированных может остановиться на 800. Однако в таком случае 18 декабря количество инфицированных превысит 1000–1250 человек в день, а в Рождество число инфицированных резко возрастет, и в преддверии Нового года потребуются дополнительные меры безопасности", – сказал советник министра.

Если число инфицированных будет расти медленнее, то и к Рождеству увеличение будет менее заметным. Поэтому цель — начать рождественский период с 18 декабря с минимально возможным уровнем заражения. "18 декабря будет ясно, что произойдет с мерами безопасности", — добавил Берзиньш.

Уже известно, что до 6 декабря правительство не планирует ослаблять меры эпидемиологической безопасности.

В понедельник министр здравоохранения Даниэлс Павлютс (AP) сообщил, что имеются разные сценарии развития событий — от самого оптимистичного до самого пессимистичного, в зависимости от охвата вакцинацией и поведения общества в предпраздничное и праздничное время.

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Tags

министерство здравоохранения пандемия Covid-19 Вакцинация Даниэл Павлютс
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