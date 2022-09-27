Минэкономики: если не будет чрезвычайных погодных условий, газа на зиму хватит

Если не будет чрезвычайных погодных условий или других причин для резкого роста потребления, Латвия переживет предстоящую зиму с имеющимися запасами природного газа, сказал на заседании парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям заместитель государственного секретаря Минэкономики по вопросам энергетики Эдийс Шайцанс.

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В настоящее время имеющиеся ресурсы оцениваются без учета российского газа и с предположением о том, что из России газ больше не будет поступать, сказал он.

Шайцанс сообщил, что в настоящее время в Инчукалнском подземном хранилище имеется запас в 12 тераватт-часов и почти половина принадлежит латвийским торговцам.

Среднее потребление газа в Латвии составляет 8,6 тераватт-часа, но, согласно данным за первое полугодие, оно снизилось на 30%, поэтому имеющиеся на данный момент запасы природного газа обеспечивают достаточно стабильный и безопасный уровень, отметил представитель Минэкономики.