Минэкономики хочет на время кризиса сделать закон о труде более гибким

Минэкономики предлагает в чрезвычайном положении более гибко применять закон о труде по отношению к зарплате работника в период простоя.

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Поправки предусматривают, что работодатели, соответствующие условиям программы углубленного сотрудничества, в случае, если на них повлиял кризис могут выплачивать работникам вознаграждение за простой в размере до 70% от зарплаты. Сейчас предусмотрено, что зарплата в случае простоя выплачивается в полном размере.

Минэкономики подчеркивает, что в любом случае работник будет получать минимальную зарплату и за каждого ребенка пособие соцобеспечения. Эта норма может действовать до 31 декабря.

Помимо прочего, в поправках предусмотрено, что работник, не согласный с уменьшением зарплаты, может уволиться, не проработав месяца после заявления об увольнении. В этом случае работодатель обязан выплатить выходное пособие.

Ещё одна поправка касается кратковременного сокращения производства - работодатель сможет договориться с работником о неполном рабочем времени.

По мнению Минэкономики, эти поправки позволят работодателям более гибко организовывать рабочие места и сохранять их.