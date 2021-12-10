Минэкономики инициирует снижение НДС не только на электроэнергию, но и на природный газ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В понедельник Министерство экономики на собрании коалиционных партий инициирует "в нынешних условиях энергетического кризиса" снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 21% до 5% не только на электричество, но и на природный газ.

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Сегодня АО Latvijas gāze сообщило, что тарифы на природный газ для домохозяйств с 1 января 2022 года в зависимости от объема потребления возрастет на 54,2%-93%.

Планировалось, что в понедельник, 13 декабря, коалиция планировала повторно рассмотреть предложение снизить НДС до 5% на электроэнергию. Также Минэкономики настаивает на снижении на половину тарифа на распределение электроэнергии, что значимо для предпринимателей.

В целях компенсации резкого роста цен на электроэнергию, Министерство энергетики ранее подготовило предложение об увеличении суммы поддержки для всех социально уязвимых групп поребителей, включая многодетные семьи и домохозяйства с низкими доходами, на 10 евро.

Это потребует дополнительно из госбюджета 17,5 млн евро в год. Решение остается за правительством.

Министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) ранее созвал заседание Государственного энергетического кризисного центра, на котором представители ответственных органов проинформировали, что сырья, используемого для производства электроэнергии, природного газа и тепла в Латвии, достаточно. Но наблюдается стремительный рост цен на электроэнергию и природный газ, меньше меняются цены на щепу и другие ресурсы, используемые для производства теплоэнергии.

Как уже сообщалось, в ноябре средняя цена на электроэнергию в Латвии достигла нового исторического максимума — 125,39 евро за мегаватт-час.

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