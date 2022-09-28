Минэкономики: Латвии хватит газа зимой, даже если произойдет десинхронизация с российской энергосистемой

Латвии хватит природного газа для населения и обеспечения работы системы даже в том случае, если бы предстоящей зимой страны Балтии были отключены от российской электроэнергетической системы, заявил в среду на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам энергетики Эдийс Шайцанс.

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Член правления оператора распределительной системы АО Augstsprieguma tīkls Гатис Юнганс отметил на заседании, что в случае, если Балтия будет отключена от российских электроэнергетических сетей, потребуется увеличить выработку электроэнергии тепловыми электростанциями (ТЭЦ), в связи с чем возникнет необходимость в дополнительном количестве газа, которое в Балтийском регионе может составить от 7 до 10 тераватт-часов (ТВт/ч). Латвии теоретически пришлось бы обеспечить примерно половину этого объема.

Со своей стороны Шайцанс пояснил, что эти 3,5-5 ТВт/ч — не дополнительное количество природного газа, а объем, необходимый для работы ТЭЦ в штатном режиме и для синхронизации.

Согласно расчетам Минэкономики, Латвии в этом зимнем сезоне, с учетом запланированных мер экономии, может потребоваться около 6,9 ТВт/ч природного газа, отметил Шайцанс, добавив, что в потребление Латвии включены довольно высокие мощности ТЭЦ, поэтому может потребоваться дополнительно 1 ТВт/ч на синхронизацию, то есть в целом — 7,9 ТВт/ч природного газа.

При этом представитель Минэкономики сообщил, что в настоящее время в Инчукалнсском газохранилище находится 12 ТВт/ч природного газа, из которых 5,7 ТВт/ч принадлежат латвийским торговцам. Часть оставшихся 6,7 ТВт/ч также продается в Латвии. Кроме того, до конца года заключены контракты на поставку еще 1,5 ТВт/ч, а в первом квартале 2023 года запланированы поставки природного газа в объеме 2 ТВт/ч.

По словам Шайцанса, всего запланированного объема природного газа хватило бы в том числе на нужды синхронизации и при этом еще осталась бы небольшая "подушка безопасности". При этом он добавил, что расчеты Минэкономики сделаны исходя из типичного сценария, при котором торговцы газом выполняют свои обязательства.

В настоящее время основная часть из 5,7 ТВт/ч газа, зарезервированного на имя латвийских торговцев в подземном газохранилище, принадлежит АО Latvenergo, но конкретный объем не может быть обнародован. Однако, как указал Шайцанс, Минэкономики известно, какой именно объем "Latvenergo" планирует поставлять клиентам. В свою очередь, оставшаяся часть природного газа, принадлежащего латвийским торговцам, — это газ, который по решению правительства не может быть перекачан за пределы Латвии.

Председатель правления оператора по распределению природного газа АО Conexus Baltic grid (Conexus) Улдис Барисс отметил, что правила Кабинета министров определяют, как контролировать недопущение утечки из Латвии газа, принадлежащего Latvijas gāze, и Conexus в состоянии обеспечить этот контроль. С точки зрения системы доля принадлежащего Latvijas gāze природного газа технически "заморожена" и выдается только для использования подключенными пользователями Латвии в соответствии с фактическим потреблением, заверил Барисс.