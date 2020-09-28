Минэкономики: на АЗС и парковках у домов обязательно должны быть пункты зарядки электромобилей
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Министерство экономики разработало новый законопроект о транспортной энергии, в котором содержится предложение обязательно предусматривать пункт зарядки электромобилей на всех новых автозаправочных станциях (АЗС).

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Цель законопроекта — содействовать обороту транспортной энергии, безопасной для здоровья людей и окружающей среды, развивать инфраструктуру по обеспечению альтернативной энергией.

Предложение предусматривает, что при строительстве новых и перестройке действующих АЗС нужно будет оборудовать пункт зарядки электромобилей, как и при строительстве автостоянок при новых общественных зданиях и многоквартирных жилых домах.

Города с численностью населения больше 20 000 с 2030 года должны обеспечивать использование альтернативной энергии на 50% транспортных средств, говорится в законопроекте.

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