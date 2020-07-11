Минэкономики планирует выделить 19 млн евро на субсидирование зарплат работников отрасли туризма

Государство может начать субсидировать зарплаты работников отрасли туризма, выделив на это 19,2 млн евро, сообщает LETA со ссылкой на Министерство экономики.
Предприниматели смогут получить гранты на преодоление последствий кризиса Covid-19. На эту цель будут выделены 19,2 млн евро. Поддержка может составить около 30% от суммы, которую конкретное предприятие заплатило в 2019 году в виде обязательных взносов социального страхования. Потолок грантов составит 800 000 евро.
На поддержку смогут претендовать предприятия туризма и гостеприимства, чьи доходы из-за кризиса сократились на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Долг по налогам не должен превышать 1000 евро. Согласно данным Службы госдоходов, на эту поддержку могут претендовать 7356 предприятий, в которых работают 61 988 человек со средней месячной зарплатой в 626 евро до налогов.
Подать заявку на поддержку можно будет до 30 сентября, электронные документы будет принимать Латвийское агентство инвестиций и развития. Если агентство констатирует, что грант был потрачен не на зарплаты, то оно потребует вернуть деньги.
Эту программу поддержки необходимо согласовать с Еврокомиссией.