Минэкономики предлагает открыть кафе и парки аттракционов

В связи с улучшившейся эпидемиологической ситуацией Министерство экономики предлагает разрешить кафе с 15 июня обслуживать клиентов и в помещении, а также открыть парки аттракционов, батуты и аквапарки.

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Если правительство одобрит предложение Минэкономики, то в кафе за одним столиком смогут находиться не более четырех взрослых людей из двух домохозяйств, всего не более 10 человек за одним столом. Между сидящими за разными столами людьми должно быть расстояние от двух метров.

Столовые приборы и посуда должны выдаваться индивидуально, а столик после каждого посетителя должен быть продезинфицирован. Помещения должны регулярно проветриваться. Посетители должны быть в масках, кроме тех моментов, когда они за столом.

Также Минэкономики призывает разрешить предоставление индивидуальных хозяйственных услуг, связанных с аттракционами на свежем воздухе, включая аквапарки, развлекательные центры, парки батутов и карусели.

Аттракционы смогут работать с шести утра до десяти вечера, а на одного человека должно приходиться не менее 20 квадратных метров. Все посетители, кроме детей до семи лет, должны быть в масках.