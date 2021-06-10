Минэкономики предлагает открыть кафе и парки аттракционов
Foto: F64

В связи с улучшившейся эпидемиологической ситуацией Министерство экономики предлагает разрешить кафе с 15 июня обслуживать клиентов и в помещении, а также открыть парки аттракционов, батуты и аквапарки.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Если правительство одобрит предложение Минэкономики, то в кафе за одним столиком смогут находиться не более четырех взрослых людей из двух домохозяйств, всего не более 10 человек за одним столом. Между сидящими за разными столами людьми должно быть расстояние от двух метров.

Столовые приборы и посуда должны выдаваться индивидуально, а столик после каждого посетителя должен быть продезинфицирован. Помещения должны регулярно проветриваться. Посетители должны быть в масках, кроме тех моментов, когда они за столом.

Также Минэкономики призывает разрешить предоставление индивидуальных хозяйственных услуг, связанных с аттракционами на свежем воздухе, включая аквапарки, развлекательные центры, парки батутов и карусели.

Аттракционы смогут работать с шести утра до десяти вечера, а на одного человека должно приходиться не менее 20 квадратных метров. Все посетители, кроме детей до семи лет, должны быть в масках.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

27

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Министерство экономики Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях