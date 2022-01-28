Минэкономики предлагает отменить некоторые ковидные ограничения
Foto: DELFI

Министерство экономики представило группе оперативного управления план возможного смягчения ограничений с 1 марта, свидетельствует запись министра экономики Яниса Витенбергса в Twitter.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министр указал, что правительству необходимо немедленно принять решение об отмене ограничений, чтобы латвийские предприниматели, как и в других странах Европейского союза (ЕС), смогли бы планомерно и предсказуемо работать.

Минэкономики предлагает с 1 марта отменить ограничения на частные собрания, рабочее время, площадь помещений — установленные государством квадратные метры на одного посетителя или количество людей за столом. Ведомство предлагает также отменить правила о дистанции между рабочими местами в местах предоставления услуг и максимальном количестве посетителей. Министерство также призывает к "отмене специальных правил".

Ведомство также рекомендует сохранить систему внутреннего контроля документации в местах развлечений и предоставления услуг, а также назначит человека, который будет ответственным за эпидемиологическую безопасность.

В то же время Минэкономики призывает работодателей обеспечить сотрудникам возможности удаленной работы, где это возможно, а также определить, что коммерсант или работодатель имеет право в случае необходимости устанавливать дополнительные требования безопасности.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Чему мы научились, работая удаленно
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик