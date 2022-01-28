Минэкономики предлагает отменить некоторые ковидные ограничения

Министерство экономики представило группе оперативного управления план возможного смягчения ограничений с 1 марта, свидетельствует запись министра экономики Яниса Витенбергса в Twitter.

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Министр указал, что правительству необходимо немедленно принять решение об отмене ограничений, чтобы латвийские предприниматели, как и в других странах Европейского союза (ЕС), смогли бы планомерно и предсказуемо работать.

Esam prezentējuši OVG grupā @EM_gov_lv sagatavoto risinājumu ierobežojumu atcelšanai no š.g. 1.marta.

Valdībai nekavējoties jālemj par ierobežojumu atcelšanu, lai mūsu uzņēmēji, līdzīgi kā citās ES valstīs, spētu plānoti un prognozējami strādāt. pic.twitter.com/Win5zXx1Ob

— Jānis Vitenbergs (@JanisVitenbergs) January 28, 2022

Минэкономики предлагает с 1 марта отменить ограничения на частные собрания, рабочее время, площадь помещений — установленные государством квадратные метры на одного посетителя или количество людей за столом. Ведомство предлагает также отменить правила о дистанции между рабочими местами в местах предоставления услуг и максимальном количестве посетителей. Министерство также призывает к "отмене специальных правил".

Ведомство также рекомендует сохранить систему внутреннего контроля документации в местах развлечений и предоставления услуг, а также назначит человека, который будет ответственным за эпидемиологическую безопасность.

В то же время Минэкономики призывает работодателей обеспечить сотрудникам возможности удаленной работы, где это возможно, а также определить, что коммерсант или работодатель имеет право в случае необходимости устанавливать дополнительные требования безопасности.