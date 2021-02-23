Минэкономики предлагает пять вариантов возобновления очной торговли

Во вторник Министерство экономики предложит правительству принять решение по одному из пяти вариантов возобновления очной торговли во время чрезвычайного положения, в том числе предложено отменить ограничения на торговлю вообще или сохранить их в выходные дни.

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По данным министерства, в секторе розничной торговли работают 12 723 предприятия с 87 392 работниками. Сектор розничной торговли в настоящее время получает 20% государственной поддержки по кризису "Covid-19". Общие затраты, связанные с ограничениями на торговлю, составляют 26 млн евро в месяц. К маю затраты на поддержку торговли могут достичь 136 млн евро.

Если правительство решит ввести концепцию безопасной торговли в условиях "Covid-19", Минэкономики предлагает для этого пять вариантов.

Вариант А предусматривает разрешение всем торговцам работать очно без ограничений ассортимента продаваемых товаров, при этом вводится "ковид-безопасная" концепция торговли.

Вариант B предусматривает сохранение текущих торговых ограничений, при этом торговые точки площадью до 300 квадратных метров могут продавать все группы товаров, а также могут работать небольшие магазины за пределами торговых центров.

Вариант C, в отличие от В, предусматривает, что все группы товаров могут продавать торговые точки с площадью до 300 кв.м с отдельным входом, а также небольшие магазины за пределами торговых центров.

Вариант D предусматривает сохранение ограничений с дополнительным условием, что в торговых местах с индивидуальным входом могут продаваться все группы товаров, а вариант E предусматривает сохранение действующих ограничений только в выходные дни и снятие запрета на уличную торговлю.

Минэкономики рекомендует снять ограничения для открытых рынков, при этом установив минимальную дистанцию между торговыми местами. Группа по кризисному управлению Министерства земледелия также предлагает пересмотреть запрет на организацию ярмарок или уличной торговли.

Как сообщило Минэкономики, одной из основ концепции "ковид-безопасной" торговли является обязательная работа систем механической вентиляции в торговых местах.

Министерство также призывает в сотрудничестве с Министерством здравоохранения подготовить список работников торговых предприятий, которые должны пройти вакцинацию в первоочередном порядке до 1 апреля этого года. Преимущество должны получить торговые работники, вступающие в контакт с большим количеством людей.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее назвал безответственным предложение о снятии ограничений в торговле.