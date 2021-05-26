Минэкономики предлагает разрешить привитым не носить маски и не соблюдать дистанцию

Министерство экономики предлагает разрешить лицам, вакцинированным от Covid-19, не носить маски и не соблюдать дистанцию в два метра, сообщили представители Минэкономики.

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Также предлагается освободить вакцинированных от требования самоизоляции после поездок и дополнительных строгих требований эпидемиологической безопасности, установленных в Латвии.

По мнению Минэкономики, вакцинированным можно предоставлять все услуги без ограничений, в том числе запрещенные в настоящее время. Таким образом, после перерыва в несколько месяцев могут открыться заведения общепита, театры, кинотеатры, спортивные клубы, бани и др.

Можно также организовывать публичные мероприятия для вакцинированных людей. Например, праздник песни и танца школьной молодежи мог бы проходить со зрителями - группами вакцинированных и переболевших Covid-19.

Еще одно предложение заключается в том, что вакцинированные и переболевшие не должны проходить тестирование на Covid-19.