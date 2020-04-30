Минэкономики предлагает снизить НДС для секторов общепита и размещения туристов

Министерство экономики предложит Министерству финансов и правительству рассмотреть ряд мер поддержки предприятий туристической отрасли, в том числе введение сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5% для секторов общественного питания и размещения туристов, сообщили агентству LETA в Минэкономики после встречи министра экономики Яниса Витенбергса с представителями туристической отрасли.

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В числе возможных мер поддержки планируется рассмотреть введение сбалансированной системы ваучеров для туроператоров и агентств, а также поддержку для развития местного туризма, чтобы стимулировать спрос. После кризиса Covid-19 планируется также активно привлекать зарубежных туристов.

"Кризис из-за Covid-19 привел к почти 100-процентному падению оборота во всех секторах туризма, принеся убытки как турагентам и операторам, так и секторам размещения туристов и общественного питания. Это все напрямую затронуло более 3000 малых и средних предприятий, а также привело к катастрофической ситуации в сфере рабочей силы, коснувшись почти 25 тысячи работников", — сообщил Витенбергс.

Он подчеркнул, что компании туристической отрасли также имеют доступ ко всем инструментам поддержки, уже утвержденным правительством. "Ясно, что для выхода этой отрасли из кризиса необходимы дополнительные меры, которые обеспечат намного более целевую поддержку компаниям именно тех отраслей, деятельность которых из-за введенных правительством ограничений из-за Covid-19 фактически остановлена", — подчеркнул министр.