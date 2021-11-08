Минэкономики призывает разрешить работать торговым центрам по выходным после 15 ноября

Министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) призывает правительство оценить возможность разрешить торговым центрам работать в выходные и праздничные дни после локдауна. Об этом глава Минэкономики сообщил после совета коалиции, информирует LETA.

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Политик заявил, что достигнуты компромиссы по различным вопросам, связанным с ограничениями в определенных сферах экономики.

"Достигнута договоренность об уличной торговле, какой она будет после 15 ноября. Важно, чтобы наши мастера, местные производители имели возможность продавать свою продукцию, которая зачастую производится круглый год, но именно в декабре идет активная торговля ", — сказал министр, добавив, что уличная торговля будет разрешена после 15 ноября.

По словам Витенберга, на заседании коалиции активно обсуждалось регулирование торговли.

"Призыв Министерства образования — разрешить торговым местам работать в "зеленом режиме", независимо от дня недели, а не пытаться ограничивать рабочее время. Подобная модель существует в Литве, и я знаю, что коллеги в Группа оперативного управления сейчас обсуждают это предложение", — сказал политик.

Он пояснил, что после локдауна услуги общественного питания будут доступны в закрытых помещениях в "зеленом режиме". Национальное объединение призывает дать многодетным семьям возможность собираться за одним столом без ограничения в четыре человека, чтобы "семьи с тремя детьми также имели возможность сидеть за одним столом и не должны были кого-то из детей в порядке лотереи отсаживать за другой стол".

"Важный вопрос, вызывающий озабоченность в отрасли — поиск возможности для вакцинированных контактных лиц работать после 15 ноября на основании негативного результата теста, поскольку таких контактных лиц становится все больше", — отметил Витенбергс.

По его словам, такое регулирование окажет значительное влияние, например, на производственную зону, где после обнаружения одного пациента с Covid-19 весь цех может быть помещен на карантин: все работники признаются контактными лицами, производство фактически приостанавливается. Работа напд решением этой ситуации продолжается в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.

Напомним, что на этой неделе Кабинет министров должен принять решение, какие ограничения будут действовать после 15 ноября.