Минэкономики: разрешение или запрет продажи алкоголя на террасах будет политическим решением

Правительство может рассмотреть изменения в правилах, связанных с открытием ресторанных террас, в четверг, тогда как разрешение или запрет на продажу алкоголя на террасах будет политическим решением, заявил агентству LETA государственный секретарь Министерства экономики Эдмунд Валантис.

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Изменения в правилах "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции "Covid-19"", необходимые для открытия террас ресторанов с 7 мая, правительство планировало рассмотреть в среду, но отложило этот вопрос, так как изменения все еще согласовываются.

По словам Валантиса, изменения в правилах правительство может рассмотреть в четверг, 6 мая, в форме опроса, что означает, что заседание правительства не будет созвано, но министры в удаленном формате будут принимать решение о регулировании, которое внесло на рассмотрение Министерство экономики.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения может поднять вопрос о запрете на продажу алкогольных напитков на террасах, так как видит в этом риски.

"Потребление алкогольных напитков с использованием услуг общественного питания на открытом воздухе увеличивает риск заражения "Covid-19", поскольку общение, связанное с употреблением алкоголя, у людей часто длится дольше, чем общение, связанное только с едой. К тому же влияние алкоголя снижает самоконтроль и усиливает риск того, что посетители террас не будут соблюдать условия безопасности, что подвергает опасности персонал и других клиентов. Поэтому в нынешней эпидемиологической ситуации продажа алкогольных напитков и их использование при предоставлении и использовании услуг общественного питания на открытом воздухе не должны быть разрешены", - заявили в Минздраве.

Министерство просит дополнить поданный Министерством экономики проект пунктом о запрете продажи алкогольных напитков и их употребления на террасах ресторанов.

При этом Валантис признал, что Министерство экономики предложение Минздрава не оценивает положительно, поскольку могут возникнуть проблемы, например, с контролем этого запрета. Госсекретарь Минэкономики добавил, что политикам предстоит решить, разрешить или запретить продажу алкогольных напитков на террасах ресторанов.

Как сообщалось ранее, 29 апреля представители правящей коалиции в Сейме проигнорировали решение правительства не пересматривать ограничения в ближайшее время и разрешили работу на террасах предприятий общественного питания с 7 мая. Против таких поправок проголосовала только коалиционный политик Вита Анда Терауда ("Для развития/За!").

Сейм принял такое решение без учета ранее достигнутой в правительстве договоренности - не пересматривать ограничения до 11 мая. Обеспокоенность решением Сейма выразил премьер-министр Кришьянис Кариньш, по мнению которого, Сейм в отношении эпидемиологической ситуации и рисков "живет своей жизнью в своем информационном пространстве". "Я смотрю на это с некоторой тревогой, потому что разногласиями в действиях мы можем вызвать неожиданные последствия", - добавил Кариньш.

В то же время Сейм в своем решении предоставил правительству право устанавливать эпидемиологические требования безопасности для общественного питания на открытом воздухе, а также право приостанавливать оказание этих услуг на определенный срок в зависимости от эпидемиологической ситуации.