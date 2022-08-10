Минэкономики: в Инчукалнсе зарезервировано достаточное количество газа для домохозяйств

Согласно информации, предоставленной единым оператором по транспортировке и хранению природного газа AS Conexus Baltic Grid (Conexus), в Инчукалнском подземном газохранилище хранится больше природного газа, чем необходимо для обеспечения домохозяйств, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Получив информацию от Latvijas gāze (LG) о том, что оно не сможет выполнять договорные обязательства, предусмотренные в нормативных актах, предоставляя природный газ связанным пользователям, Минэкономики незамедлительно подготовило, а правительство вчера утвердило правила по защите домохозяйств и обеспечению природным газом в обычном объеме по ранее утвержденному тарифу, сообщила министр экономики Илзе Индриксоне.

Если у LG возникнут трудности с обеспечением газом домохозяйств, Conexus и АО Latvenergo окажут необходимую поддержку. В ближайшее время Индриксоне планирует встретиться с LG для обсуждения ситуации.

Индриксоне заявила журналистам в среду, что в данный момент не может комментировать портфель природного газа LG, но, по информации Conexus, Инчукалнское подземное газохранилище содержит больше природного газа, чем необходимо для снабжения населения, и значительно больше, чем 1,15 тераватт-часов (ТВтч), зарезервированных правительством во вторник.

Также министр подчеркнула, что LG должно продолжать выполнять требования закона об энергетике, обеспечивая население природным газом в прежнем объеме и по действующему тарифу. В настоящее время не предусмотрено, что Latvenergo возьмет на себя функции публичного торговца, Latvenergo и Conexus могут только поддержать LG.

Поставки газа будут осуществляться из имеющегося у LG объема природного газа, сказал Индриксоне.

"Если LG продает газ, предназначенный для домохозяйств, кому-то еще, то это ответственность LG", — подчеркнула министр.

Индриксоне добавила, что решение правительства о резервировании 1,15 ТВтч было принято после того, как LG сообщило правительству на прошлой неделе о своих опасениях по поводу достаточности запасов природного газа.

Сегодня LG заявило о том, что по состоянию на 31 августа 2022 года не сможет обеспечить выполнение предусмотренной законом об энергетике обязанности публичного торговца по хранению необходимого запаса природного газа в Инчукалнском подземном газохранилище