Минэкономики: все клиенты Latvijas gāze получат государственную поддержку

Господдержку получат все потребители АО Latvijas gāze - и те, кто платит по выравненному платежу, и оплачивающие фактически потребленный газ, сообщили в Министерстве экономики, сообщает Rus.LSM.

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Начатая предприятием кампания, призывающая перейти от выравненных платежей к ежемесячной оплате за фактически потребленный газ, вызвала у жителей тревогу и замешательство. Кабинет Министров разрешил компании внести изменения в начале сентября, но потребители недоумевают, какой из этих способов окажется наиболее выгодным. И самое главное, как они отразятся на обещанной господдержке?

Большинство клиентов Latvijas gāze уже получили уведомление, в котором компания сообщает, что в дальнейшем счета будут выставляться не по выравненному платежу, а за фактически потребленный природный газ. В ведомстве заверили — на объем госпомощи это не повлияет.

"Поддержка распространяется на абсолютно всех пользователей, независимо от того, какой способ оплаты они согласовали с поставщиком. И тем, кто платит за фактическое потребление при получении ежемесячного счета, и тем, кто платит по выравненному платежу, поддержка будет обеспечена, жители ее получат", — заявил заместитель госсекретаря министерства Эдийс Шайцанс.

Те пользователи, кто решит платить ежемесячно за фактическое потребление, получат поддержку вместе с ежемесячным счетом. А плательщики по выравненному будут платить зимой меньше, чем реально потребят, но господдержку получат только в апреле следующего года вместе с итоговым годовым отчетом.

В случае, если подключенный пользователь хочет сохранить способ оплаты по выровненному платежа, ему следует заполнить заявку на странице предприятия или обратиться в службу обслуживания клиентов по телефону 67869866.