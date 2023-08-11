Минфин: для финансирования новых приоритетов в следующем году доступно 148,4 млн евро

Фискальное пространство, доступное для финансирования новых приоритетов, в 2024 году составляет 148,4 млн евро, в 2025 году — 450,3 млн евро и в 2026 году — 684,3 млн евро, говорится в информационном отчете о макроэкономических показателях, подготовленном Министерством финансов.

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Министерство финансов обновило балансы бюджета правительства на среднесрочную перспективу при условии неизменной политики, принимая во внимание данные Государственной казны о выполнении бюджета в первом полугодии 2023 года. Обновлены также прогнозы налоговых и неналоговых поступлений, базовых расходов государственного основного бюджета и специального бюджета на среднесрочную перспективу.

Обновленные бюджетные балансы основаны на прогнозах макроэкономических показателей, утвержденных в июне этого года, согласно которым валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в сопоставимых ценах вырастет на 1% в 2023 году и на 2,5% в 2024 году, рост потребительских цен в 2023 году составит 10%, а в 2024 году — 2,2%.

В среднесрочной перспективе прогнозируется ускорение экономического роста до 2,9% в 2025 и 2026 годах, при этом рост потребительских цен стабилизируется на уровне 2,3-2,5%.

По оценке Минфина, дефицит бюджета сектора государственного управления в этом году составит 2,7% ВВП, что на 1,5 процентных пункта меньше, чем планировалось в бюджете, и на 1,3 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось при подготовке Программы стабильности на 2023-2026 годы.

Более низкий дефицит при неизменной политике прогнозируется и на всю среднесрочную перспективу — 2,2% ВВП в 2024 году, 1,3% ВВП в 2025 году и профицит в размере 0,1% ВВП в 2026 году.

Сокращение дефицита по сравнению с ранее прогнозируемым в основном связано с более высокими налоговыми и неналоговыми поступлениями, которые были пересмотрены с учетом фактических результатов за первое полугодие, а также обновленными макроэкономическими прогнозами — более значительным ростом средней заработной платы, что влияет на поступления подоходного налога с населения. Минфин отмечает, что рост налоговых поступлений в среднесрочной перспективе прогнозируется одинаковым как в государственном бюджете, так и в бюджете самоуправлений.

Баланс в среднесрочной перспективе также улучшается за счет меньших расходов государственного бюджета на социальные выплаты, чем в весенних прогнозах, так как Министерство благосостояния в основном сократило сумму прогнозируемых расходов на выплату пособий по болезни, исходя из предположения о быстром снижении по количеству получателей в постковидный период. Также за счет корректировки сумм индексации несколько сократились пенсионные расходы. По мере снижения инфляции с 1 октября текущего года к индексации государственных пенсий будет применяться коэффициент 1,064 против прошлогоднего коэффициента 1,2287.

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С 2026 года прогнозируется увеличение числа получателей пенсий по старости. В целом в среднесрочной перспективе расходы бюджета на пенсии и социальные пособия будут расти, так как растет средний размер пособия, на что влияет рост заработной платы.

На основании данных первого полугодия о выплаченной поддержке Минфин снизил прогноз расходов бюджета в 2023 году на энергоподдержку и поддержку жителей Украины. В настоящее время эти расходы не прогнозируются на последующие годы, так как правительство еще не определилось с будущей поддержкой. В первом полугодии текущего года помощь составила 479 млн евро или 1,1% ВВП, из них энергетическая помощь — 417 млн евро, помощь украинским беженцам — 34 млн евро.

В ближайшие три года должны быть рефинансированы принятые на себя долговые обязательства в размере около 5,5 млрд евро, поэтому общий государственный долг может составить около 39,7% ВВП на конец 2023 года и около 40,5% на конец 2024 года. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе общий государственный долг будет ниже 40%. С учетом того, что с начала 2022 года процентные ставки в евро значительно выросли, что напрямую влияет на стоимость заимствований, расходы на обслуживание долга в среднесрочной перспективе увеличатся.

Планируется, что в соответствии с графиком подготовки государственного бюджета на 2024 год правительство рассмотрит информативный доклад о макроэкономических показателях, прогнозах доходов и балансе государственного бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы на заседании Кабмина 15 августа этого года.